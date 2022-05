Niente da fare, la situazione all’Isola dei Famosi è ancora turbolenta tra Estefania Bernal e Roger Balduino. E pensare che in un primo momento sembrava che tra i due potesse nascere una vera e propria relazione sentimentale duratura. Non è andata però bene e la loro conoscenza approfondita è naufragata. Ma non è tutto, visto che i rapporti tra i due non si sono assolutamente normalizzati. L’ascia di guerra non pare essere stata abbassata, stando alle ultime dichiarazioni della modella.

Prima di parlarvi di Estefania Bernal e Roger Balduino e di ciò che sta accadendo tra di loro all’Isola dei Famosi, su di lei è emersa invece una notizia negativa. I naufraghi che si trovano in nomination all’Isola dei Famosi sono Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Roger Balduino. Secondo i sondaggi dovrebbe essere la modella argentina la nuova eliminata. Va comunque detto che si tratta di sondaggi e l’esito definitivo delle nomination verrà comunicato durante la puntata. Il naufrago lascerà la Palapa per approdare su Playa Sgamadissima.





Isola dei Famosi, Estefania Bernal ancora contro Roger Balduino

All’Isola dei Famosi non c’è stato comunque solo l’affondo di Estefania Bernal a Roger Balduino, infatti lei è stata criticata da Edoardo Tavassi: “Non sarò mai così sincero come oggi. L’occasione per vomitare addosso una serie di cose non carine. Una serie di cac*** una dopo l’altra, sei entrata facendo finta di fare coppia con Roger ed è stata una presa in giro per tutti e per la nostra intelligenza. Il tuo soprannome per noi è mentirosa”. E Roger ha poi comunque voluto scusarsi con il gruppo.

Queste sono state le parole di Estefania Bernal contro Roger Balduino, che sono state ascoltate dal pubblico nel corso del daytime del 23 maggio: “Secondo me se n’è approfittato tantissimo per farsi passare come vittima, perché non lo ritengo sincero”. E lui ha poi detto: “Da parte mia chiederò scusa a tutti per la cac*** che abbiamo fatto insieme io ed Estefania, mi spiace davvero. Scusate, mi sento più libero”. E lei: “Me ne vado perché sinceramente non voglio abbracciarlo”.

Intanto, Guendalina Tavassi non ne sa ancora niente ma dall’Italia è arrivata una notizia particolare. La sorella dell’ex marito Umberto D’Aponte ha affermato: “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”. Inoltre, Gossip e Tv ha anche aggiunto che lo stesso Umberto ha postato un filmato sul social TikTok.

