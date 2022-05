Si avvicina la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. C’è attesa per capire quale sarà la reazione dei naufraghi dopo aver saputo la notizia del prolungamento del programma fino al 27 giugno. E c’è curiosità per capire chi sarà il prossimo eliminato: in nomination ci sono Estefania Bernal, Roger Balduino, Luca Daffrè e Gennaro Auletto.

I naufraghi, venuti a conoscenza del prolungamento, possono decidere liberamente se proseguire o meno il loro percorso sull’Isola; qualora decidessero di voler tornare a casa non dovrebbero pagare alcuna penale: pare che a salutare il reality potrebbe essere Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Secondo quanto riportato sui social da Deianira Marzano, potrebbe essere proprio lui il naufrago non interessato a una lunga permanenza sull’Isola.

Isola dei Famosi eliminato: Estefania Bernal a rischio

E si tratterebbe di una perdita importante dal momento che il ragazzo si sta facendo conoscere ed è molto apprezzato dal pubblico. Stando a Deianira Marzano, la produzione avrebbe già in mente il modo per convincerlo a restare: in Honduras sarebbe arrivato un amico di Alessandro Iannoni, il quale dovrebbe poterlo convincere a firmare il nuovo contratto e a prolungare la sua presenza sull’Isola.





Al momento non sono chiari i motivi alla base dell’abbandono da parte di Alessandro Iannoni. Sicuramente si tratta di una esperienza pesante in cui giocano un grande ruolo la fame e la stanchezza oltre che le dinamiche che si sviluppano tra i naufraghi. Chissà se questo amico sarà in grado di convincerlo a restare e a proseguire la sua avventura in Honduras. Nel frattempo resta sempre interessante il gioco delle nomination e delle eliminazioni.

I naufraghi che si trovano in nomination all’Isola dei Famosi sono Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Roger Balduino. Secondo i sondaggi dovrebbe essere la modella argentina la nuova eliminata. Va comunque detto che si tratta di sondaggi e l’esito definitivo delle nomination verrà comunicato durante la puntata. Il naufrago lascerà la Palapa per approdare su Playa Sgamadissima.