Nuovo cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi Il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria andrà in onda anche venerdì 27 maggio. Come riportato da davidemaggio.it, il reality si scontrerà con l’appuntamento speciale con Mara Venier e la sua Domenica In di sera e in queste ore è arriva un’indiscrezione bomba su un naufrago: Alessandro Iannoni abbandona lsola dei Famosi.

Alessandro Iannoni abbandona lsola dei Famosi? Questa l’indiscrezione lanciata dall’influencer napoletana Deianira Marzano. Come detto, l’Isola dei Famosi si allunga fino alla fine di giugno e i naufraghi, quindi, devono decidere se proseguire con il gioco oppure ritirarsi.





Alessandro Iannoni abbandona lsola dei Famosi: l’indiscrezioni di Deianira

Il figlio di Carmen Di Pietro, grande protagonista di questa edizione del reality e particolarmente apprezzato dal pubblico web potrebbe tornare in Italia e non firmare il prolungamento del contratto fino al 27 giugno, data della finale del reality. Dopo essere entrato in coppia con la madre Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni si è fatto apprezzare sempre di più anche per via della sua simpatia e della maturità.

Alessandro Iannoni abbandona lsola dei Famosi? Così riporta l’indiscrezione di Deianira Marzano: “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!”. Queste le parole dell’esperta di gossip sul suo account Instagram.

Alessandro, Edoardo, e il dubbio è sul terzo. Forse visto che GuendaLina ha già mangiato la torta la scorsa settimana, forse sceglierà Roger #isola — hamsik (@hamsik911) May 23, 2022

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, abbandona lsola dei Famosi o resta? Questo il dubbio che aleggia sul web in queste ore. Intanto, come detto, l’Isola dei Famosi cambia programmazione. Anche dalla settimana del 23 maggio il reality andrà in onda con il doppio appuntamento sia il lunedì che il venerdì, poi solo il lunedì, fino al 27 giugno, quando il pubblico a casa deciderà il vincitore della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

