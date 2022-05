“Devo dirtelo”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ammette tutto con Maria Laura De Vitis

Momento molto duro all’Isola dei Famosi per Maria Laura De Vitis. Nei giorni scorsi la fresca vincitrice de La Pupa e il Secchione era stata duramente criticata. Nelle scorse puntate diversi naufraghi avevano espresso i propri dubbi sul comportamento di Maria Laura che, sin dal suo arrivo in Honduras, si era avvicinata al figlio di Carmen Di Pietro. In realtà la stessa Maria Laura in un filmato ha chiaramente detto di essere pronta a conquistare il cuore di Alessandro, ma anche della suocera Carmen che ha riempito di complimenti.



Nick Luciani de I Cugini di Campagna non credeva alle sue parole e durante una diretta precisava: “Si vede che ha studiato da casa il personaggio di Carmen” con Carmen Di Pietro che crede alle parole del suo amico naufrago. “Mi ha abbindolata” diceva la showgirl che era dubbiosa anche lei sul comportamento della ex di Paolo Brosio.





Alessandro Iannoni rifiuta Maria Laura De Vitis: “Non sono innamorato”



Ieri a spegnere ogni chiacchiera ci ha pensato lui. Alessandro Iannoni rifiuta Maria Laura De Vitis senza pernsarci. “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più sotto il profilo emotivo”. Dopo poco sono arrivate la parole di Carmen Di Pietro: “Non deve piangere perché è una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono. Lei ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma/figlio”.



E ancora: “Un po’ le faceva comodo per rimanere in gioco. Sono dubbi che non mi toglie nessuno dalla testa. Forse me li toglierebbe una frequentazione fuori, ma non qui”. Marialaura ha però ribadito i suoi sentimenti: “Ci sono rimasta molto male. Non nego di essermi costruita un castello in aria. Forse sono stata troppo invadente perché sentivo di avere poco tempo. Le cose che pensavo di provare per te sono vere e lo dimostra la mia reazione”.



Di lei non si fida Guendalina: Ma come può mettersi a piangere e dire di esserci rimasta male? Sono entrate come tre conquistadores e invece sono tre truffadores”, ha detto la naufraga, “Non mi dire che ti piaceva Alessandro. È la persona più buona, umile, educata e gentile del mondo. Ti ha sempre detto che voleva conoscerti prima di esporsi. Tu hai fatto tutto di fretta perché non volevi uscire dal programma e va bene, ma non venirci a dire che ci sei rimasta male”.

