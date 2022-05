Il pubblico è curioso di capire chi potrà essere il vincitore dell’Isola dei Famosi. La finalissima del reality show di Ilary Blasi è prevista per la fine di giugno, eppure nelle ultime ore sono uscite fuori notizie su chi potrebbe battere la concorrenza e portarsi a casa l’ambito successo. Si è saputo tutto e i telespettatori non aspettano altro che capire se queste previsioni si riveleranno veritiere. Ci sono in particolare due naufraghi che sarebbero in nettissimo vantaggio rispetto agli altri compagni di avventura.

In attesa di dirvi chi potrebbe essere il vincitore dell’Isola dei Famosi, tutti hanno notato che Estefania Bernal sembra aver già dimenticato Roger Balduino. Lei si dice single e pare anche essere pronta ad iniziare una nuova avventura. Nelle ultime ore si sarebbe avvicinata ad uno dei nuovi naufraghi appena sbarcati in Honduras, Gennaro Auletto. “Sono single ora e sono con la coscienza pulita, felice della mia scelta”, ha commentato la modella argentina dopo l’ultima puntata andata in onda.





Vincitore Isola dei Famosi, ci sono due naufraghi favoriti

Per quanto riguarda il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi, sono due uomini i favoriti al successo. Si tratta di due concorrenti che al momento sarebbero a pari merito. Parlando invece dei meno preferiti, stando al sito Agimeg, ovvero l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, all’ultimo posto ci sono Lory Del Santo e Estefania Bernal, quotate a 33 volte la posta. Poi ci sono Licia Nunez e Marco Cucolo a 25, Roger Balduino a 15, Carmen Di Pietro a 10, Nick Luciani a 7,5 e Guendalina Tavassi a 5,50.

Sempre secondo Agimeg, al terzo posto si piazzerebbe al momento il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, la cui vittoria è quotata 4,50. Al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi a 2,75. Dunque, l’attore del film Notte prima degli esami e il fratello di Guendalina sarebbero in lizza per succedere ad Awed e conquistare il programma di Canale 5. Ovviamente le prossime settimane saranno fondamentali per capire se queste quote varieranno o meno in base alle dinamiche.

Intanto, Alessandro Iannoni ha rifiutato Maria Laura De Vitis senza pensarci: “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più sotto il profilo emotivo”. Dopo poco sono arrivate la parole di Carmen Di Pietro: “Non deve piangere perché è una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono”.

