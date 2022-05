“Già con un altro…”. Estefania cambia naufrago all’Isola: con un gesto cancella Roger

All’Isola dei Famosi è oramai un capitolo chiuso la storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino. In un primo momento sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa di interessante, ci sono stati anche baci ed effusioni. Poi è arrivata in Honduras Beatriz Marino, la ragazza con cui prima dell’Isola Roger Balduino aveva avuto una storia. E da quel momento tutto è cambiato. Alcuni giorni fa il naufrago ha addirittura puntato il dito contro la modella, dicendo di aver finto. Ma adesso è stata la giovane a passare al contrattacco con dichiarazioni molto forti.

A proposito delle parole di Roger Balduino su Estefania Bernal, proferite nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi, il concorrente aveva detto: “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla”.





Estefania Bernal Isola dei Famosi si avvicina a Gennaro Auletto

Ora Estefania Bernal si dice single e pare anche essere pronta ad iniziare una nuova avventura. Nelle ultime ore si sarebbe avvicinata ad uno dei nuovi naufraghi appena sbarcati in Honduras, Gennaro Auletto. “Sono single ora e sono con la coscienza pulita, felice della mia scelta”, ha commentato la modella argentina dopo l’ultima puntata andata in onda. E l’interesse tra i due sarebbe anche reciproco, infatti hanno trascorso molto tempo insieme in riva al mare tra chiacchiere e sorrisi

Insomma da lunedì 16 maggio, data di arrivo sulla Playa di Gennaro Auletto e Luca Daffrè, Estefania Bernal avrebbe ritrovato il sorriso dopo le delusioni ricevute da Roger Balduino: Gennaro Auletto ha sicuramente attirato l’attenzione della naufraga che per fargli spazio sul telo su cui dormono non ha perso tempo a fare da parte gli oggetti personali del suo ormai ex. I due sembrerebbero molto complici.

Gennaro Auletto è alle prese con la prima esperienza televisiva e non appena arrivato sull’Isola ha iniziato a chiacchierare con Marco Cucolo. A lui ha raccontato del gesto di Estefania Bernal, che ha smascherato Roger Balduino, nei suoi confronti, poi del suo interesse nel farle cambiare pagina dopo la storia con Roger Balduino: “Estefania ha spostato la borsa di Roger per mettere al suo posto la mia, ci siamo messi vicino, per ora c’è un rapporto di amicizia. Spero che a lungo andare si crei un rapporto tutto da vedere. Vuole voltare pagina, la volteremo assieme se ce ne sarà occasione”.

