“Beccato, ho scoperto tutto”. Isola dei Famosi, Estefania distrugge Roger. I segreti vengono fuori

All’Isola dei Famosi è tempo di parlare ancora una volta della tormentata storia tra Estefania Bernal e Roger Balduino. Il pubblico da casa ha assistito a vari momenti contrastanti, infatti in un primo momento sembrava che potesse nascere una bella relazione, poi l’incontro di lui con l’ex Beatriz ha cambiato le carte in tavolo. Alcuni giorni fa il naufrago ha addirittura puntato il dito contro la modella, dicendo di aver finto. Ma adesso è stata la giovane a passare al contrattacco con dichiarazioni molto forti.

A proposito delle parole di Roger Balduino su Estefania Bernal, proferite nel corso della precedente puntata dell’Isola dei Famosi, il concorrente aveva detto: “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’. Poi piano, piano mi è piaciuta davvero. Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla”.





Isola dei Famosi, Estefania Bernal contro Roger Balduino

Dunque, Estefania Bernal ha attaccato Roger Balduino all’Isola dei Famosi e ha raccontato tutt’altra verità: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e meno male che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti”.

E il sito Biccy, che ha ripreso le sue dichiarazioni, ha ancora pubblicato in riferimento alle affermazioni di Estefania: “Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata. Ora devo dire la verità, tantissime cose che voi non sapete. Cose che non sapete e che lui ha detto a me in segreto. Come ad esempio che lui e Beatriz si sono visti pochi giorni prima dell’Isola. Davanti le telecamere diceva che non si vedevano da mesi, poi settimane e a me in privato ha parlato di giorni. Anzi, lui mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata nel programma”.

E infine la Bernal ha aggiunto su Roger Balduino, confidandosi con i compagni di avventura Licia Nunez e Marco Cucolo: “Ragazzi lui ha portato la sua fidanzata qui. Ha organizzato in modo da creare il teatrino e così l’avrebbero chiamata. Lui mi ha messo in mezzo ad una relazione. Che poi io ce l’ho con lui e non con lei. Adesso però ho capito chi è Roger, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata”.

