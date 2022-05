Carmen Di Pietro fidanzata figlio? No, per la naufraga dell’Isola dei Famosi l’argomento è delicato e più di una volta, durante la permanenza in Honduras,la showgirl si è mostrata molto gelosa nei confronti del figlio Alessandro, 20 anni, nato dalla relazione di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni, padre anche di Carmelina.

Carmen Di Pietro e la fidanzata del figlio Alessandro Iannoni – Un pensiero che da mesi logora la showgirl e naufraga di questa edizione dell’Isola dei Famosi. In coppia con il figlio Alessandro, Carmen Di Pietro si è dimostrata attenta e protettiva, spesso soffocante nei confronti del suo primogenito e questa settimana è stata molto difficile a causa di una nuova naufraga.





Carmen Di Pietro e la fidanzata di Alessandro: “Perché non deve pensare all’amore”

Maria Laura De Vitis, vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, è arrivata da poco all’Isola dei Famosi e con il passare dei giorni si è avvicinata ad Alessandro Iannoni, cosa che ha fatto storcere il naso a Camen Di Pietro, che non vede di buon occhio la ragazza e la dipinge come furba e falsa. “Lei è una calcolatrice e non porta neanche più rispetto nei miei riguardi e fa battute in cui mi provoca e se le potrebbe risparmiare queste cose”, ha detto.

E anche Alessandro Iannoni ha mostrato i suoi dubbi: “Lei troverà una persona perché è una brava ragazza, ma a me su di lei i dubbi rimangono – ha spiegato Alessandro in diretta – lei ha avuto modo di studiare i rapporti mamma figlio e si è magari inserita per andare avanti nel gioco. Sono dubbi che ho e che potrò togliermi solo in Italia”. Carmen Di Pietro e la fidanzata del figlio? La naufraga ha spiegato il perché della sua gelosia e il motivo per cui non vuole che il figlio si fidanzi.

Carmen che osserverà Alessandro e Maria Laura durante la cena romantica😂 #isola pic.twitter.com/3XzN7pUVVt — Desiree Castellan (@DesireeCastel15) May 9, 2022

“All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!“. Insomma, per mamma Carmen Di Pietro Alessandro deve concentrarsi sugli studi e poi, solo dopo la laurea, potrà dedicarsi a una donna.

