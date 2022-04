In questi giorni di Isola dei Famosi sta emergendo il lato protettivo di Carmen Di Pietro nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. Il suo lato da mamma chioccia sta venendo fuori e non se ne sono accorti solo gli altri compagni di avventura, ma anche i telespettatori. I due sono entrati come coppia, ma sono stati divisi dal gioco. Carmen Di Pietro si preoccupa sempre tanto per il figlio e anche gli altri naufraghi glielo hanno fatto notare. Il suo senso di protezione verso il figlio, che ormai ha quasi 20 anni, sembra crescere ogni giorno di più.

La naufraga, come si è visto in un video-confessionale fatto all’Isola e mandato in onda a Mattino5, una volta ha addirittura fatto scappare una fidanzata del figlio per gelosia, con una tecnica quasi infallibile. “Ho già fatto scappare una certa Beatrice, ogni volta che usciva con lei lo chiamavo 300 volte al giorno. Lui mi diceva: ‘Mamma, mi dai i soldi per questo, per il profumo, per quello’. É scappata, non c’è più”, ha raccontato la naufraga, facendo sorridere i compagni.





Tuttavia, indipendentemente da quest’episodio non mancano la raccomandazioni da parte di mamma Carmen Di Pietro come “Hai messo la crema?” o “Copriti che ti viene all’orecchio'”. Nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi era stata criticata per la sua troppa apprensione, così come Alessandro era finito al centro di polemiche per via del suo essere troppo legato alla madre. Ora che i due gareggiano ognuno per conto proprio probabilmente verrà fuori il carattere di Alessandro Iannoni.

Dopo che le coppie sono state divise, Alessandro Iannoni è approdato in una spiaggia diversa da quella della madre e ha vissuto giorni di spensieratezza, lontano dalle sue continue osservazioni. È la prima notte, in particolare, quella che ricorda con più gioia: “Nessun mi svegliava per chiedermi se fossi scoperto, o prima di andare a dormire se mi fossi lavato i denti o fatto pipì”. Ora quindi il ragazzo è libero anche di avvicinarsi alla naufraga Licia, nonostante la madre provi a fare di tutto per impedirglielo.

Lo sapevate che Carmen è così gelosa di suo figlio che ha già fatto scappare una fidanzata?! 😂#Mattino5#Isola pic.twitter.com/oSyR8remqV — Mattino5 (@mattino5) April 15, 2022

Nel frattempo Alessandro Iannoni sta conquistando tutti anche fuori dall’Honduras. Infatti l’ex gieffina Clarissa Selassiè si sarebbe invaghita del figlio di Carmen Di Pietro. Ospite a Isola Party, Clarissa ha mostrato il suo interesse nei confronti del ragazzo. La principessa, intervistata da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha rivelato di essere fan dei naufraghi e provare interesse per Alessandro e ha rivelato: “Sarò strana, ma a me come concorrenti piacciono molto Carmen e suo figlio, mi piacciono tantissimo. Poi io adoro Carmen, mi guardavo i video dove recitava le poesie e mi fa morire dal ridere. Poi certo, mi piace anche il figlio, è molto simpatico e carino”.

