“Sei stata tu”. Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro smascherata. E ora sono guai

A ‘L’Isola dei Famosi’ la tensione è ormai alle stelle. Sono passate ancora non molti giorni dall’inizio dell’avventura, ma una delle concorrenti messe nel mirino è senza ombra di dubbio Carmen Di Pietro. La showgirl, che sta affrontando il reality show insieme a suo figlio Alessandro, ha ricevuto molte critiche e ora è anche partita un’accusa diretta nei suoi confronti. Infatti, alcuni naufraghi si sono accorti di qualcosa di spiacevole e subito il dito è stato puntato contro di lei.

Durante la puntata con Ilary Blasi, Jeremias Rodriguez ha criticato Carmen Di Pietro e il figlio: “Non è che non li sopporto, non servono. È un reality di sopravvivenza non per lamentarsi”. Secondo Jeremias la coppia non collaborerebbe con il resto del gruppo passando solo del tempo lamentandosi. Ma le sue accuse non funzionano: il pubblico, infatti, premia Carmen e suo figlio Alessandro. Ma questo nuovo episodio potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire nuovi scenari.





Coloro che si trovano a Playa Accopiada si sono accorti di un vero e proprio furto a ‘L’Isola dei Famosi’ e la colpevole sarebbe stata proprio Carmen Di Pietro. Praticamente in maniera compatta, tutti i partecipanti si sono lamentati con lei, ora sempre più isolata dal resto dei compagni. Nonostante ciò, lei ha proseguito dritta per la sua strada e ha fornito anche delle ragioni su ciò che è successo. Nessuno ha creduto alla sua versione dei fatti e per lei l’esperienza in Honduras si sta rivelando più complicata del previsto.

Secondo i naufraghi, sono spariti alcuni pezzi di cocco e a prenderseli sarebbe stata Carmen Di Pietro. Quest’ultima ha confermato di averne preso più di uno ma per un unico motivo: portarlo al figlio Alessandro per evitare che lui rimanga senza cibo. Delucidazioni che non hanno convinto affatto i naufraghi. Poi è anche passata al contrattacco, infatti ha avuto una discussione con Blind e ha accusato anche lui di essere l’artefice di alcuni furti riguardanti il cocco.

Carmen Di Pietro si è rivolta così a Blind: “Anche tu ne hai preso un pezzo in più”. E ha aggiunto, rivolgendosi a tutti: “Nominatemi ogni settimana così mi fate fuori”. E Jeremias l’ha subito stanata: “Già lo stiamo facendo, non ti sopporta più nessuno”. Una guerra in piena regola, senza esclusione di colpi. E siamo ancora all’inizio di questa ‘Isola dei Famosi 2022’.

