Guendalina Tavassi è all’Isola dei Famosi, ma dall’Italia è arrivata una notizia molto importante sull’ex marito Umberto D’Aponte. Inevitabilmente la naufraga non sa nulla e non è dato sapere se verrà informata di questa vicenda. Sta di fatto che la news è diventata virale in poche ore ed è stata riferita dalla sorella dell’uomo, attraverso i social network. Come ben sapete, tra i due ci sono stati grossi problemi, infatti lei aveva fatto sapere di averlo denunciato per presunti maltrattamenti nei suoi riguardi.

Prima di parlarvi di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi e dell’ex marito, nei giorni scorsi la sorella di Edoardo si è scontrata con Gennaro Auletto. “Vedi quello con la maglietta rosa? Non faccio altro che litigarci…” Una confessione che non ha preso in contropiede l’attore romano, che dopo essersi fatto una bella risata, ha esclamato: “Tu che litighi? Mai l’avrei detto…”. Quindi, lei ha ripreso la parola e ha continuato ad attaccare a testa bassa il nuovo naufrago arrivando anche ad insultarlo: “È proprio stupido”.





Guendalina Tavassi, fuori dall’Isola dei Famosi la notizia sull’ex marito

Nel febbraio scorso si era saputo, prima dunque della partecipazione di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi, che l’ex marito era stato tratto in arresto. Adesso la situazione sembra essere cambiata improvvisamente e in meglio per Umberto D’Aponte, come riferito dalla sorella di quest’ultimo. Il profilo social della donna è privato, ma il sito Gossip e Tv è riuscito a captare cosa ha scritto su suo fratello e lo ha riportato integralmente sulla pagina del sito. Ecco dunque cosa sta succedendo.

Mary D’Aponte ha dunque detto sull’ex marito di Guendalina Tavassi: “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”. Inoltre, Gossip e Tv ha anche aggiunto che lo stesso Umberto ha postato un filmato sul social TikTok. Lui si è immortalato all’interno di un treno, che lo stava per portare verso la città di Napoli, e indossava una mascherina anti-coronavirus, visto che su questo mezzo di trasporto bisogna ancora avere il dispositivo di protezione individuale.

Intanto, all’Isola dei Famosi rischiano di essere eliminati Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè e Roger Balduino. Secondo i sondaggi dovrebbe essere la modella argentina la nuova eliminata. Va comunque detto che si tratta di sondaggi e l’esito definitivo delle nomination verrà comunicato solo durante la puntata.

