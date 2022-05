Guendalina Tavassi dopo Isola dei Famosi è tornata a casa e si gode la famiglia. E i piatti che tanto sognava quando era in Honduras a “patire la fame”. Da quando ha deciso di lasciare il reality e si è riappropriata del suo telefono ha documentato ogni istante: dal viaggio con gli ex compagni di avventura alla sorpresa del suo “cuore”.

Non ha accettato il prolungamento del reality fino alla fine di giugno per stare con i suoi figli. E poi non poteva perdersi il 18esimo della maggiore. Guendalina Tavassi dopo Isola dei Famosi è anche già stata dal parrucchiere di fiducia per sistemare il taglio che le aveva fatto in diretta il fratello Edoardo.





Guendalina Tavassi dopo Isola dei Famosi la scoperta: “Che stro…!”

Ma anche se finalmente a casa, il cuore e i pensieri di Guendalina Tavassi sono tutti per l’Honduras e soprattutto per il fratello, che invece ha deciso di proseguire il suo percorso al reality di Canale 5. A lui ha dedicato la cena a base di pizza alla pala e patatine fritte, “che ti piacciono tanto”.

L’ex naufraga si è poi ripresa sul divano e sul suo letto, che non vedeva l’ora di sfiorare, con una camomilla tra le mani ma sempre con la tv accesa sintonizzata sull’Isola dei Famosi. “Sono sempre con i miei compañeros – ha spiegato ai suoi follower – Edo mi sta costruendo una bambola… gonfiabile ha detto!”.

Guendalina Tavassi dopo Isola dei Famosi ha poi assistito a tutta la scena in cui Edoardo e Nicolas Vaporidis hanno cominciato a costruire una bambola di paglia che la sostituisse. Bambola con tanto di costume e bandana a cui, scherzando, hanno detto di voler dar fuoco. E lei, dal divano di casa: “Perché mi vuole dare fuoco? Oddio è bellissima!!! Edo, Nicolas! Str…I!”.

