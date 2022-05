Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi e ora è ritornata finalmente a casa. E in Italia ha ricevuto una sorpresa incredibile e per certi versi forse inaspettata da parte del suo fidanzato Federico Perna. Un momento super emozionante per l’ex naufraga, che ha pubblicato tutto nelle sue Instagram stories. Il gesto meraviglioso del partner è avvenuto nelle scorse ore. Certamente la donna non poteva ricevere un’accoglienza migliore di questa, infatti è apparsa davvero al settimo cielo.

Ma Guendalina Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi, non ha parlato solamente della sorpresa del fidanzato. Ha ammesso di aver avuto qualche problema: “Buongiorno flowers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi? Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa”.





Guendalina Tavassi, dopo l’Isola dei Famosi la sorpresa del fidanzato

Nella didascalia a corredo dell’immagine, l’ormai ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi, ha commentato così la sorpresa inattesa del fidanzato Federico Perna: “Non ci posso credere quanto sei la mia vita, quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore!!”. E ha aggiunto ancora: “La felicità è questa per me. Il mio cuore”. Mentre lui ha tirato un bel sospiro di sollievo, rivedendola: “Finalmente sei tornata”. Vediamo dunque cosa le ha riservato al suo arrivo a Roma.

Come si può evincere dalle immagini pubblicate da Guendalina Tavassi, la sua dolce metà l’ha accolta con dediche bellissime e la presenza di palloncini, dolci, alcuni bigliettini romantici, dei fiori e tantissimi cuori. Federico Perna è follemente innamorato della sorella di Edoardo Tavassi e lo ha dimostrato coi fatti, regalandole un’accoglienza indimenticabile. Dopo le fatiche dell’Honduras, per lei è tempo di concentrarsi unicamente sulla sua famiglia e anche sul suo Federico. E chissà se faranno annunci più importanti in futuro.

Nelle ore precedenti Guendalina Tavassi dopo aver pubblicato nelle sue storie una foto insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, ha poi colto la palla al balzo per scrivere nella didascalia di sentire fortemente la sua mancanza: “Mi manchi già fratellone mio…”. Parole queste corredate da un cuoricino. Ovviamente neppure a dirlo, tutti i suoi tanti follower si sono subito commossi.

“Solo per lui”. Guendalina Tavassi, le prime parole dopo la sofferta uscita dall’Isola dei Famosi