“Solo per lui”. Guendalina Tavassi, le prime parole dopo la sofferta uscita dall’Isola dei Famosi

Tra coloro che hanno abbandonato l’Isola dei Famosi c’è Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha deciso di non proseguire l’avventura in Honduras con gli altri naufraghi. Infatti i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere se andare avanti o meno dopo aver saputo la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno. Tra le lacrime Guendalina Tavassi ha deciso di tornare a casa.

Deve risolvere dei problemi – ha spiegato – e deve tornare a casa dai suoi figli, Gaia, Chloe e Salvatore. “Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli”. Sono subito intervenute Ilary Blasi e Vladimir Luxuria e hanno provato a convincere Guendalina Tavassi, ma la ragazza è rimasta irremovibile.





Guendalina Tavassi Isola dei Famosi prime parole per il fratello Edoardo

Quindi è stata la volta del papà Luciano che, in collegamento video, ha provato a farle cambiare idea: “Qui non c’è nessun rischio di nulla, ci intendiamo. Non hai incombenze”. Stando alle ultime indiscrezioni, il signor Tavassi potrebbe riferirsi al fatto che l’ex marito Umberto D’Aponte sia uscito dal carcere. La naufraga, innervosita dalle parole del padre, ha ribadito: “Ci sono cose importanti, non posso rimanere qua. Era il mio sogno stare qui, poter vincere e stare con Edoardo. Devo tornare a casa dai miei figli, devo risolvere delle cose, ho scadenze”.

Appena uscita dall’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha ripreso in mano i suoi social e ha voluto subito voluto scrivere una dolce dedica al suo amato fratello Edoardo Tavassi. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, dopo aver pubblicato nelle sue storie una foto insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, ha poi colto la palla al balzo per scrivere nella didascalia di sentire fortemente la sua mancanza: “Mi manchi già fratellone mio…”. Parole queste corredate da un cuoricino. Ovviamente neppure a dirlo, tutti i suoi tanti follower si sono subito commossi nel constatare quanto amore ci sia tra i due fratelli.

Anche Blind e Lucia Nunez hanno deciso di abbandonare il gioco. Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”. Per Lucia Nunez motivi di lavoro alla base della scelta: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Insomma l’Isola dei Famosi perde alcuni protagonisti, ma il reality è ancora lungo e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

