“Sei tu l’Isola“, perché Edoardo ha detto questa frase a Guendalina Tavassi. Il diciannovesimo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è stato ricco di colpi di scena e quattro naufraghi hanno abbandonato l’Honduras.

I naufraghi hanno dovuto scegliere se continuare il percorso fino alla nuova data della finale (il 27 giugno) o lasciare l’isola dei famosi dopo la diretta di lunedì 23 maggio, data che era sul contratto firmato dai naufraghi veterani. Tra questi Guendalina Tavassi, che ha deciso di lasciare l’Isola con in sottofondo la frase “Sei tu l’Isola” gridata da Edoardo.





“Sei tu l’Isola”, perché Edoardo ha detto questa frase a Guendalina Tavassi – “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare”, ha spiegato Guendalina Tavassi.

Ilary Blasi, gli opinionisti e il fratello Edoardo hanno chiesto a Guendalina Tavassi di restare ma lei è stata intransigente. “Il mio cuore vorrebbe rimanere qui ma non posso, devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data oggi come scadenza”.

Edoardo che urla SEI TU L'ISOLAAAA è un enorme go back to la Zanatta che: SEI TU IL GF, SEI TUUUU #isola pic.twitter.com/sNlPy7S3Ao — Caffelatte 💅🏻 👑☕ (@uchoosesilence) May 23, 2022

Mentre Guendalina Tavassi lasciava il reality tutti hanno sentito “Sei tu l’Isola”, perché Edoardo ha detto questa frase alla sorella? Si tratta di una citazione di Margherita Zanatta, ex concorrente del GF che proprio in occasione dell’eliminazione di Guendalina dalla casa di Cinecittà strillò “Sei tu il GF”. All’epoca, infatti, ‘eliminazione della Tavassi, amata dal pubblico e data come vincitrice, fu un vero e proprio colpo di scena.

