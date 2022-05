Alessandro Iannoni dopo Isola dei Famosi non era in studio nella nuova diretta di venerdì 27 maggio 2022. Il figlio di Carmen Di Pietro, sin da subito molto amato dal pubblico di Canale 5, non è stato eliminato ma si è auto escluso dopo il prolungamento del reality show per non perdere altro tempo all’università.

Nonostante il fortissimo attaccamento, per molti anche troppo, mamma Carmen Di Pietro ha accettato senza problemi la decisione di Alessandro Iannoni di tornare in Italia e lasciare L’Isola dei Famosi. “Ilary che ti devo dire, sono d’accordo con lui e io l’appoggio”, aveva spiegato nella scorsa diretta.





Alessandro Iannoni dopo Isola: perché non era in studio

“Ci siamo confrontati nei giorni scorsi e mi ha spiegato come mai voleva lasciare – aveva continuato Carmen sempre a proposito del figlio – Mi ha proprio detto che se fosse rimasto qui sarebbe stato sempre a pensare agli studi. Lui adesso non può permettersi di restare. Dice che è indietro di alcuni esami. Il fatto è che lui fa un’università particolare ed è tutta in inglese. Lo studio viene prima di tutto per lui e io sono fiera”.

E infine: “Ale ti amo tantissimo mi mancherai. Salutami Carmelina, nonna, Giuseppe e tutti quanti, manda un abbraccio. Amore ricordati che ti amo e che sono sempre con te, un bacio enorme”. Così Alessandro Iannoni dopo Isola è tornato a casa insieme agli altri 3 naufraghi che hanno deciso di abbandonare il reality show che è stato allungato di un mese e molti si aspettavano di vederlo in studio venerdì sera. Il 20enne ha invece seguito la puntata da casa sua, a Roma, e commentato il momento in cui Carmen Di Pietro ha rasato Edoardo Tavassi.

“Oddio vai mamma, levaglieli tutti, dal primo all’ultimo capello. Vai e non lasciare proprio nulla. Adesso vai con il taglio in mezzo e la botta finale. Su rasa tutto a zero forza! C’è pure Alvin che l’aiuta, io voglio che Edo diventi come Nicolas. Comunque mamma ed Edo ve amo!”, ha detto su Instagram. Ma perché Alessandro Iannoni dopo Isola non era da Ilary Blasi? Probabilmente, scrive Biccy, perché lui e gli altri non sono stati eliminati, ma hanno deciso di non accettare il prolungamento del reality. Ma non è escluso che li vedremo tutti prossimamente.

