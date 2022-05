Alessandro Iannoni, le parole del padre. Per L’Isola dei Famosi è arrivata la comunicazione ufficiale. I naufraghi hanno potuto scegliere se proseguire nel gioco fino alla conclusione prevista per il mese di giugno oppure abbandonare. E per Alessandro Iannoni la scelta è stata quest’ultima. Dopo il ritiro del figlio di Carmen Di Pietro, il padre Giuseppe Iannoni ha rotto il silenzio.

La decisione di Alessandro Iannoni è stata inamovibile: “Devo fare gli esami all’università, per me è importante”, nonostante Ilary Blasi abbia provato a convincerlo: “Devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”, il ragazzo sembra aver avuto le idee molto chiare: “Ok la tv e il successo, ma le cose importanti sono altre”. (Alessandro Iannoni, l’attacco di Lory Del Santo).





Dopo il ritiro annunciato a L’Isola dei Famosi, il padre di Alessandro Iannoni ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista per Fanpage. “C’è una cosa che ci terrei a precisare… Ci tengo a dire che Alessandro non è un ragazzo ‘casa e chiesa‘ che studia e basta obbedendo agli ordini della madre, come può essere sembrato”.

Il padre di Alessandro Iannoni prosegue: “È un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo da padre mi rende felice“. La decisione di prendere parte al gioco? Il padre interviene anche su questo.

“Gli ho detto che, come tutte le cose, era un’occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere”.

“Cosa succede quando mangio”. Guendalina Tavassi dopo l’Isola: la reazione del suo corpo