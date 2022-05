Situazione non semplice per Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro è stato costretto a subire queste frasi, anche se per il momento non lo ha saputo. Probabile che Ilary Blasi lo metta al corrente della presenza di queste parole, che lo hanno preso di mira. Una scoperta che non farà piacere al giovane, il quale presumibilmente si sarebbe aspettato un trattamento diverso. Queste affermazioni contro di lui sono uscite fuori durante un dialogo tra due naufraghe.

Parlando sempre di Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi, lui ha detto di non voler andare oltre l’amicizia per ora con Marialaura De Vitis: “Per me, per adesso, è amicizia. Te lo dico con il cuore, non mi è ancora scattato quel qualcosa in più sotto il profilo emotivo”. Dopo poco sono arrivate la parole di Carmen Di Pietro: “Non deve piangere perché è una bravissima ragazza ma quei dubbi che avevo all’inizio rimangono. Lei ha avuto tempo per studiare il personaggio mamma/figlio”.





Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi, critiche da Lory Del Santo

Questo quanto detto su Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi da una concorrente, le cui dichiarazioni sono state riportate sul loro sito da Coming Soon: “I numeri fanno la differenza, io non vedo l’ora che arrivi quel giorno così si spezza questa cosa qua. Io sarei andata in Nomination senza immunità, perché Alessandro mi avrebbe votato senza motivazioni. Hai visto che io ho mai avuto un problema con lui? Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare. È una brava persona, anche disponibile, ma non l’ho mai sentito fare un discorso”.

A contestare i suoi atteggiamenti ci ha pensato Lory Del Santo, che ha detto ancora su Alessandro Iannoni: “È un tipo difettoso, non è un difetto ma una caratteristica. In due mesi in mezzi, ho cercato tante volte di rivolgerli la parola e parla a monosillabi, non si integra. Lui deve affiliarsi ad un gruppo di forte, sennò dove va? Insomma, ha fatto un bel percorso ma come giocatore non mi sono accorta che esisteva”. Dichiarazioni molto forti, che però non sono state condivise da un’altra naufraga.

Mercedesz Henger ha respinto la ricostruzione di Lory Del Santo, inerente Alessandro Iannoni: “Per me è un bravo ragazzo, è penalizzato solamente dal fatto che è un tipo silenzioso”. Ovviamente nelle prossime ore, quando l’appuntamento con l’Isola dei Famosi avrà inizio, non è da escludere che ad intervenire sarà anche la mamma Carmen Di Pietro.

