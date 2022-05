Soleil Sorge all’Isola dei Famosi. Questa la voce bomba rilanciata nei giorni scorsi da una persona molto informata. Subito era stato precisato che non avrebbe preso parte al reality show in qualità di concorrente, infatti il suo ruolo non era stato comunicato. Si attendeva in queste ore qualche notizia in più, visto che nella serata del 20 maggio è prevista la nuova puntata in diretta della trasmissione. E la novità è arrivata, sebbene sia stata una che davvero nessuno pensava di dover leggere.

Prima di parlarvi di Soleil Sorge e dell’Isola dei Famosi, lei è stata recentemente in vacanza con Gianluca del GFVip. L’ex concorrente della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è volta a Ibiza, meta nota per la movida e la presenza di personaggi famosi, insieme all’amica Sophie Codegoni, il fidanzato Alessandro Basciano e un altro ex vippone. La ragazza ha voluto chiarire la situazione con Costantino: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca!. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche…”.





Soleil Sorge all’Isola dei Famosi, salta la sua presenza

E adesso si è tornati a parlare di Soleil Sorge e dell’Isola dei Famosi. E a riportare nuovamente in anteprima la nuova notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale aveva anticipato la partecipazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme a Vera Gemma. A proposito di quest’ultima, l’altro influencer Amedeo Venza ha esclamato: “Vera Gemma sbarcherà nuovamente su Playa de nuevoo ahahah”. E quindi sarebbe tutto confermato. Su Soleil invece è arrivata la doccia gelata.

Tornando dunque a Soleil Sorge, Deianira Marzano ha scritto in una delle sue storie Instagram: “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”. Non è dato sapere quali siano stati i motivi alla base di questa decisione assunta dall’ex giudice de La pupa e il secchione. Da parte sua non erano state fatte dichiarazioni in merito a questa proposta lavorativa. Vedremo se Ilary Blasi la nominerà nel corso dell’appuntamento serale su Canale 5 del 20 maggio.

Intanto, Laura Maddaloni si è scagliata contro Vladimir Luxuria dopo l’addio all’Isola: “Lei doveva dare delle opinioni e non dire chi preferiva. E poi alzare un po’ la voce o difendere i propri principi non è essere aggressiva. Lei mi ha dato dell’aggressiva ed è grave questa cosa, non va bene, è sbagliato. Prima degli attacchi di Vladimir sui social non c’erano pregiudizi su di me e nemmeno messaggi negativi”.

