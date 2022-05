Clamorosa indiscrezione sull’Isola dei Famosi. Sono previsti infatti nuovi arrivi e ciò che è stato comunicato nelle ultime ore è davvero inaspettato. A riferire tutto è una persona molto informata di gossip e del mondo della televisione e quindi la fonte è parecchio attendibile. Ha pubblicato infatti una breve storia Instagram, nella quale ha annunciato in un video dell’imminente approdo di due vip di tutto rispetto. Finora non erano mai usciti fuori i loro nomi e quindi è un vero e proprio colpo di scena.

In attesa di dirvi tutto sui nuovi arrivi all’Isola dei Famosi, si è saputo qualcosa in più sulle condizioni di Roger Balduino dopo l’incidente. A parlarne è stato l’inviato Alvin. Alla domanda “Se ci sono notizie di Roger?” Alvin ha spiegato “Distorsione e tutore”. Al momento, però, non si sa se Roger Balduino possa proseguire la sua avventura dopo l’incidente all’Isola dei Famosi. Ovviamente nel corso dellla puntata del 16 maggio Ilary Blasi e lo stesso Alvin aggiungeranno altri dettagli.





Nuovi arrivi all’Isola dei Famosi, ecco chi sono

Innanzitutto bisogna precisare che i nuovi arrivi all’Isola dei Famosi non saranno concorrenti. Questi due personaggi famosi, si tratta nello specifico di due donne, approderanno nel reality show ma ancora non + dato sapete ufficialmente con quale ruolo. A rivelare tutto ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, che ha appreso in anteprima questa notizia. Non a caso l’ha definito un vero e proprio scoop. Andiamo a scoprire insieme chi prenderà parte al programma condotto da Ilary Blasi.

Deianira Marzano ha quindi scritto nella storia Instagram: “Scoop: Soleil e Vera Gemma sull’Isola in Honduras prossimamente. Ma non come concorrenti”. Non ha aggiunto altro, ma sicuramente nelle prossime ore fornirà maggiori delucidazioni in merito. Non indicata nemmeno la data del possibile loro arrivo nella trasmissione di Canale 5. Dunque, Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte a stupire e, considerano il loro carattere un po’ sopra le righe, ci sarà da divertirsi.

Recentemente Soleil ha annunciato un nuovo progetto, che è praticamente un suo nuovo brand. Ecco quanto scritto: “Il nome stato di Soleil è una mentalità, uno stile di vita, un concetto di marchio creato per portarti nel nostro stato d’animo e attraverso la vita con uno scopo. Abbiamo scelto questo nome per far risuonare l’essenza del nostro creatore Soleil Sorge, ethos, ispirazioni e anima. Benvenuti nel nostro stato mentale magico”.

