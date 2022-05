Ex manager contro naufrago dell’Isola dei famosi. Neanche arrivato in Honduras e l’ex volto di Uomini e Donne ha già qualche grana a causa delle dichiarazioni del suo ex agente, che ha deciso di smascherarlo pubblicamente postando una vecchia email, risalente al periodo in cui il modello partecipò a Temptation Island.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato annunciato ufficialmente nella giornata di sabato, e quasi sicuramente sbarcherà all’Isola dei Famosi durante l’appuntamento in onda lunedì 16 maggio. Dopo l’annuncio di Ilary Blasi, Andrea Di Carlo, l’ex manager del volto tv, si è scagliato contro il naufrago pubblicando una vecchia email che lo stesso aveva spedito al suo ex assistito dopo la sua partecipazione a Temptation Island.





Ex manager contro naufrago dell’Isola dei famosi

Nel 2018, infatti, dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti, Luca Daffrè sbarcò all’Is Morus relais in Sardegna nelle vesti di tentatore del reality Temptation Island. “Ciao Luca come stai? Ho notato con piacere che dopo avermi fatto spendere tempo, soldi ed energie ti sei permesso di dire alla redazione che manco mi conoscevi”, si legge nella email pubblicata dall’ex manager Andrea Di Carlo.

La email dell’ex manager inviata al naufrago prosegue. “Bizzarro che sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini del Grande Fratello, bizzarro che io sul mio cell abbia tre video che mi hai girato dove ti presenti e ti racconti e bizzarro come le tue doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere siano sfuggite alla redazione”.

L’ex manager del naufrago dell’Isola dei Famosi Luca Daffrè riporta l’ultima parte della mail inviata nel 2028: “Mi riservo di usare i tuoi video e le nostre conversazioni nelle opportune sedi, o magari visto che ora va tanto di moda le uso sui social, ti chiedo altresì di tramite la mia segretaria ridarmi i soldi del biglietto che ti ho pagato per scendere a Roma, magari puoi farti ridare il tutto dalla tua fantomatica agente. Tanto mi era dovuto, scusami ma sono stufo della gente morta di fama come te che occupa il mio tempo e le mie energie”.

“Arrivano nuovi concorrenti boni”. Isola dei Famosi, in diretta il super annuncio di Ilary Blasi