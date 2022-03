Si chiama Alessandro Iannoni e sarà uno dei nuovi protagonisti dell’Isola dei famosi 2022. Ad annunciare la sua candidatura è la conduttrice del programma, Ilary Blasi, che aprirà i battenti lunedì 21 marzo 2022. Eppure forse qualcuno sa già che non è uno ‘qualsiasi’ Alessandro. In effetti il giovane, 18 anni, è figlio d’arte: la mamma è la grande ballerina e showgirl Carmen Di Pietro. E proprio insieme a lei è pronto a partire alla volta dell’Honduras. Alessandro è il primo dei due figli di Carmen e dell’ex marito Giuseppe Iannoni.

È un giovane molto riservato Alessandro Iannoni e da quello che si dice, è uno che non racconta molto sulla sua vita privata. Alessandro è nato dalla relazione tra la mamma Carmen e il papà Giuseppe. Un amore sbocciato dopo la scomparsa di Sandro Paternostro, storico giornalista Rai, di 43 anni più grande di Carmen Di Pietro e morto due anni dopo le nozze. Carmen e Giuseppe hanno avuto due figli: Alessandro e la sorella minore Carmelina, 7 anni più piccola. Il primogenito ha intrapreso gli studi di Economia Aziendale all’Università LUISS di Roma.

Il rapporto tra i due sembra bellissimo. E seppur Carmen Di Pietro è da sempre molto critica il comportamento delle mamme-chioccia, non riesce a fare il contrario. A Vieni Da Me, lo stesso Alessandro Iannoni aveva infatti dichiarato di non avere ancora la patente, nonostante la maggior età, per la paura della madre dei pericoli che potrebbero sorgere alla guida.





Non solo, a Pomeriggio Cinque infatti la showgirl aveva svelato di voler allontanare da casa il figlio Alessandro Iannoni dopo il raggiungimento della maggior età, per paura che si trasformasse in un ‘bamboccione’. È stato lo stesso ragazzo infatti a confermare che, dopo aver festeggiato il compleanno, si è ritrovato le valigie fuori dalla porta ad aspettarlo.

Per Iannoni quindi, questa non è la prima esperienza in tv: come abbiamo detto poco sopra, ha partecipato insieme alla mamma alla trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo, Vieni da me, per raccontare proprio il rapporto con lei. E naturalmente Pomeriggio 5. Immancabile Alessandro Iannoni all’Isola dei famosi.