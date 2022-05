“Non me lo aspettavo”. Alessandro Iannoni, all’Isola dei Famosi la sorpresa più bella arriva dall’Italia

Tra i protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi ci sono senza dubbio loro. Madre e figlio, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni sono spesso al centro della scena con comportamenti, diciamo così, ‘sopra le righe’. I due hanno un legame molto forte, Carmen è parecchio protettiva nei confronti del figlio. Ma non mancano le sorprese. Recentemente, ad esempio, la showgirl ha fatto una rivelazione che ha stupito anche Alessandro.

“Sono andata a cena con uno e mi parlava della moglie da andare a trovare al cimitero” ha raccontato Carmen Di Pietro. Ma per Alessandro la mamma dovrebbe essere single da 7 anni… Insomma qualcosa non torna. Peggio è stato quanto accaduto in mare. Carmen aveva un reggiseno in testa per non bagnarsi i capelli. Alessandro ha avuto la pessima idea di toglierglielo e la mamma è diventata una furia: “Tu sei matto. Non ti sopporto più e non ti voglio vedere più. Che schifo, chiedimi almeno scusa”.





Mentre tutti conoscono la mamma Carmen Di Pietro, sul papà si sa ben poco. Il suo nome è Giuseppe Iannoni e proprio nelle ultime ore ha inviato al figlio Alessandro una lettera. Giuseppe non appartiene al mondo dello spettacolo, è un personal trainer ed è stato con Carmen fino al 2016. I due hanno avuto due figli, oltre ad Alessandro c’è anche Carmelina. Tra loro, però, la storia è finita piuttosto male. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo l’uomo avrebbe tradito Carmen con un trans.

Dal canto suo Carmen Di Pietro ha affermato di essere rimasta comunque in buoni rapporti con il papà di Alessandro. È quest’ultimo, tuttavia, che sostiene che invece il legame con suo padre è “particolare”. Fino ad ora il naufrago non aveva mai parlato del rapporto con Giuseppe. Ora, però, quest’ultimo gli ha inviato una lettera e quindi Alessandro si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni.

“Con papà – ha svelato Alessandro Iannoni – ho un rapporto un po’ particolare perché lo vedo meno di mamma. Non gli dico mai quello che penso. Ci diciamo raramente un ti voglio bene”. La lettera che il papà gli ha inviato, comunque, ha toccato il suo cuore, tanto da lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Soprattutto quando il padre dice che non molla mai e che gli manca come l’aria. Dunque un momento molto toccante nel quale si è scoperto questo aspetto poco conosciuto della vita di Alessandro.

