“Scusa Ilary, ma devo farlo”. Isola dei Famosi, la scelta di Alessandro: mamma Carmen in lacrime

Alessandro Iannoni si ritira dall’Isola e il motivo è uno soltanto. Come abbiamo raccontato più e più volte, questa sarebbe dovuta essere stata l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. E invece il programma terminerà a fine giugno. Per questo motivo, i naufraghi hanno avuto l’occasione di continuare a giocare oppure fermarsi. È a questo punto che Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, ha rifiutato di continuare il suo percorso (ecco chi altro ha abbandonato il reality). Il ragazzo si è commosso, probabilmente per dover lasciare la mamma sola.

Ma è il motivo che ha fatto tanto discutere e per certi versi piacere. “Devo fare gli esami all’università, per me è importante”, ha commentato il ragazzo. Ilary Blasi cerca di convincerlo: “Devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”, chiede, ma Alessandro è irremovibile. Insomma, Alessandro Iannoni si ritira dall’Isola e nessuno vuole credere che lo fa per il suo futuro accademico (e non solo). Il giovane infatti si sta laureando in lingua inglese ed è come se dicesse a tanti giovani della sua età: “Ok la tv e il successo, ma le cose importanti sono altre”.

Carmen Di Pietro: età, altezza, peso, misure, figlio e figlia, ex mariti, nome vero





Alessandro Iannoni si ritira dall’Isola: “Voglio tornare all’Università”

Poi il ragazzo ha deciso di dire la sua a Ilary: “La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua”.

A questo punto Ilary Blasi cerca di convincere Alessandro: “Devi davvero andare all’università? Non puoi rinviare gli esami?”. Lui replica: “Non frequento un’università normale, è un corso di laurea interamente in inglese. Sono fermo a questa decisione, sto pensando h24 solo a questo”. Alessandro Iannoni si ritira dall’Isola ed è un orgoglio incredibile per la mamma che però non riesce a trattenere le lacrime.

“L’Università è davvero importante, è un peccato che lui vada via ma lo capisco completamente e ha il mio appoggio”, dice Carmen a Ilary. La padrona di casa risponde: “Credo che Alessandro sia un ragazzo in grado di riprendere gli esami”. Nicola Savino commenta: “Uno che tra lo studio e un reality show sceglie lo studio, non posso che apprezzarlo tantissimo”.

“Devo dirtelo”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ammette tutto con Maria Laura De Vitis