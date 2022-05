A distanza di un mese dal taglio di capelli di Guendalina Tavassi, durante la puntata di lunedì 27 maggio dell’Isola dei Famosi, anche Edoardo Tavassi ha cambiato il look. Il naufrago è stato chiamato dalla padrona di casa Ilary Blasi, dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dai suoi compagni di viaggio a sacrificarsi per ottenere una prova ricompensa, ovviamente del cibo.

Rimasto solo dopo l’addio all’Isola dei Famosi della sorella Guendalina, Edoardo Tavassi ha cambiato il look in cambio di cibo e la scena è stata esilarante. Inizialmente ha rifiutato, ma dopo le parole di Carmen di Pietro, già pronta a gustare il cibo, non ha potuto dire no e si è lasciato convincere.





Edoardo Tavassi cambio look all’Isola dei Famosi: rasato in diretta

“Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ha ironizzato Vladimir Luxuria in studio mentre sull’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi cambiava look sotto le mani dell’amica Carmen Di Pietro e dell’inviato Alvin. Capelli rasati e tante risate durante il comico taglio di capelli del naufrago, che in questo periodo è diventato uno dei più amati di questa edizione dell’isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi ha assistito divertita a cambio look di Edoardo Tavassi ma la figlia Chloe, la nipote del naufrago, durante la ‘messa in piega’ dello zio si è messa a piangere. “Ho sentito di una prova con Edoardo e delle forbici? Wow! Quando glielo avevo proposto io lui mi aveva risposto ‘non mi taglierò mai i capelli’. Ora invece se li taglia! Faccio un casino! Quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli mi ha detto ‘non sei sportiva, sei permalosa, ma che te ne frega!’, ha detto su Instagram.

“guarda edoardo non stai male, manco bene però…”#isola pic.twitter.com/P77WKEogTv — isola out of context (@oocisola) May 27, 2022

Edoardo Tavassi cambio look – Poco dopo Guendalina ha pubblicato una Instagram story del fratello e la frase ‘Chloe sta piangendo’. Dopo la prova ricompensa, Edoardo ha ricevuto una sorpresa di un amico, l’attore Cristiano Caccamo: “Ciao Edo, come va? Ti vedo bene. Ti guardiamo tutte le settimane, due volte alla settimana. Quindi sono giorni della mia vita che dovrai sostituirmi. Ci manchi tanto, non l’avremmo mai detto, soprattutto a me. Ti devo dire la verità, questo messaggio l’ho fatto più per Ilary che per te. Ti aspettiamo, ti aspettano i tuoi amici e la tua famiglia. Ti voglio bene”.

