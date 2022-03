“Hai visto cosa ha fatto?”. GF Vip, Lulù racconta tutto a Barù: Davide Silvestri smascherato

GF Vip 6, dopo lo scontro con la sorella, Lulù cade in lacrime dopo le critiche di un altro concorrente. Una puntata decisamente movimentata soprattutto quando a finire sotto i riflettori sono state le sorelle Selassiè. Ma Lulù ha vissuto un momento ulteriormente difficile in seguito all’ennesima critica ricevuta da Davide Silvestri. Ecco cosa è successo.

I momenti di tensione non mancano, nonostante i lreality show di Alfonso Signorini stia per giungere al verdetto finale che decreterà il nome del vincitore. I concorrenti, reduci da mesi di convivena ‘forzata’ non usano mezzi termini per dirsi le cose, e forse con la finale alle porte lasciarsi andare agli sfoghi diventa paradossalmente più facile e spontaneo.

Lulù Selassié e Davide Silvestri sono stati i protagonisti indiscussi dell’ennesimo scontro sorto davanti alle telecamere del GF. Tutto ha avuto inizio quando Lulù si è lamentata con Barù Gaetani d’Aragona dopo le parole di Davide: “Non ce la faccio più, sono tre, quattro puntate che io vengo vista male, e non è bello neanche verso la finale questo, stanno rovinando la mia immagine, non posso accettare questa cosa mi dispiace, sono stanca”.





E non poteva mancare anche l’avvertimento: “Poi vedi il comportamento del tuo caro amico, spero che questa amicizia non l’avrai fuori e che avrai amici più veri, se fossi stato qui dall’inizio avresti visto veramente quello che lui ha fatto qua dentro, che parlava male di Alex, appena è arrivato subito a leccargli il cul*”.

Eppure Barù non ci ha pensato due volte a difendere l’attore: “Quando ha parlato male di Alex? Gli ha detto le stesse cose in faccia quando è entrato, c’ero anche io”. Barù non ha dimenticato di fare notare anche un altro aspetto alla principessa etiope: “Hai visto che figura di merd* ha fatto Nathaly? Anche te non hai fatto una bella figura“.