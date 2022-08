Bianca Guaccero, non succedeva da tanto tempo. La conduttrice non poteva che raggiungere la sua amata Puglia per le vacanze estive. Una pausa più che meritata che andava trascorsa tra gli affetti di sempre e non solo quelli strettamente familiari. Ed è così che per rendere il momento davvero indimenticabile, ecco Bianca Guaccero in una serata decisamente speciale.

Bianca Guaccero, lo sfogo dopo la serata speciale con le amiche. Non succedeva da tanto tempo e a confessarlo la conduttrice in persona che ha mostrato a tutti le storie su Instagram nel bel mezzo di una serata indimenticabile. Per la 42enne è tempo di relax ma anche di momenti più unici che rari. Le sue parole fanno riflettere.





Bianca Guaccero, lo sfogo dopo la serata speciale con le amiche. Un momento indimenticabile

“Erano anni che non ballavo così. Forse perchè ho iniziato presto a lavorare, forse perchè parte di quell’adolescenza non l’ho vissuta”, confessa nel suo sfogo di liberazione Bianca Guaccero non appena trascorso la serata in discoteca in compagnia delle amiche. (Bianca Guaccero, grande novità nella sua vita).

“Oggi so che la spensieratezza è un dono, soprattutto per le persone che come me si sono sempre fatte tante troppe domande nella vita”, aggiunge ancora su Instagram. “Mi sono sempre fatta troppe domande nella vita”.

“A 42 anni mi sento ancora quella ragazzina di 15 anni che aveva tanta fretta di crescere”, ammette a corredo di un post che diventa per lei anche un importante momento di riflessione a cui i fan non potevano che rispondere con una cascata di cuori e complimenti. E sempre di recente, taggando alcune amiche, Bianca Guaccero ha voluto dedicare loro alcune parole di affetto: Sempre e per sempre dalla stessa parte… come solo le amicizie VERE e disinteressate sanno essere”. Viva l’amicizia, quella vera.

Pierpaolo Pretelli, la patologia che nessuno conosceva: “Conseguenze pesanti”