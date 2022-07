“Pronta a ricominciare”. Bianca Guaccero, grande novità nella sua vita dopo l’uscita dalla tv

Bianca Guaccero prepara il ritorno in tv. Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice, modella e attrice cerca una nuova casa. A quanto pare le offerte non mancano. Come le mancherà molto il programma che l’ha fatta crescere. Nel corso dell’ultima puntata non era riuscita a trattenere le lacrime. “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”, aveva detto. Per l’occasione anche un’altra conduttrice storica, Caterina Balivo, era intervenuta elogiando il lavoro di Bianca.



Bianca di cui si parla sia per il futuro lavorativo che per quello sentimentale. Di recente Bianca Guaccero è stata beccata in compagnia del cantante Fabrizio Moro. I due sono stati paparazzati all’uscita di un noto ristorante romano. In loro compagnia c’era anche Renato Zero. Subito dopo la cena Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno riaccompagnato l’artista a casa e si sono fermati in auto, da soli, a chiacchierare.





Bianca Guaccero, il ritorno tv passa ancora dalla Rai



Quando poi si sono accorti del fotografo che li inseguiva il cantante, che era al volante, ha preferito allontanarsi. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero Bianca Guaccero ha fatto chiarezza sul presunto flirt. “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Quelle che avevo fatto in passato erano solo delle battute. Sono single, ma non zitella e non mi sono ancora inacidita”. (Leggi anche “Sono tutte ca…”. Le Iene, lo sfogo di Bianca Guaccero a Mediaset. E volano parole pesanti)



Come ha spiegato nell’intervista al Messaggero Bianca Guaccero ha voglia di mettersi alla prova: “Mi piacerebbe anche mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto, è stata una palestra pazzesca per me”. E una prova potrebbe arrivare presto. A quanto riporta Dagospia qualcuno di molto importante in casa Rai avrebbe messo gli occhi su Bianca. Di chi si tratta?



Di Milly Carlucci, la padrona di casa si Ballando. Scrive il quotidiano diretto da Roberto D’Agostino: “Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire”.

