Via Bianca Guaccero, Pierluigi Diaco al suo posto. Il palinsesto Rai della nuova stagione prevede diverse novità. Dopo quattro edizioni di “Detto Fatto” la conduttrice non troverà più spazio nel daytime. D’altra parte che Bianca non avrebbe più condotto il programma di Rai2 era cosa già nota. Negli ultimi anni il factual di Rai2 è andato via via perdendo telespettatori. Nella sesta edizione, 2017, si parlava di quasi un milione (927mila), poi nella settima, 2018, scesi a 898mila e infine 627mila nel 2019 ottava edizione.

I cali negli ascolti sono proseguiti, così è diventato necessario prendere provvedimenti. Il programma Detto Fatto è stato così cancellato. Per mesi si sono rincorse le voci sui possibili sostituti. Poi è arrivata l’indiscrezione su Mia Ceran. La conduttrice guiderà una nuova trasmissione dal titolo “Nei tuoi panni”. Andrà in onda alle 17 e sarà una sorta di evoluzione di Detto Fatto. Si parlerà di problemi quotidiani e di possibili soluzioni, dunque contenuti da “tutorial sociale”.





Bianca Guaccero addio, chi arriva al suo posto

Rai2 cambierà i piani per quanto riguarda la fascia pomeridiana priva di “Detto Fatto”. Al posto di Bianca Guaccero arriverà Milo Infante con “Ore 14”. Poi spazio a Pierluigi Diaco. Il conduttore e giornalista guiderà un nuovo talk show generazionale “Bella Ma”. Il programma sarà trasmesso dalle 15 alle 17, proprio la fascia che per tanti anni è stata occupata da Bianca Guaccero.

Alla Rai, invece, confermatissima Mara Venier che dall’11 settembre torna con il suo “Domenica In”. Nessun dubbio neppure per la presenza di Antonella Clerici che condurrà ancora una volta “È sempre mezzogiorno”. Inoltre la conduttrice sarà anche al timone di “The Voice Senior” che nella programmazione autunnale presenterà nuovi concorrenti over.

Infine uno sguardo anche alle fiction Rai della nuova stagione. Da ottobre fa il suo ritorno Lino Guanciale, l’attore sarà protagonista della serie in sei puntate “Scomparsi” in cui interpreta un naufrago. Sono già state girate, invece, le puntate di Imma Tataranni 2 e Mina Settembre 2. Le due fiction andranno in onda su Rai1.

