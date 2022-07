Bianca Guaccero troppo felice: fa vedere tutto e non trova le parole

Bianca Guaccero dopo Detto Fatto. La conduttrice si gode il meritato relax dopo una stagione televisiva intensa e che, almeno in quello studio che l’ha ospitata per anni, non è destinata a continuare. È infatti certo che dopo 10 edizioni il programma di tutorial di Rai2 non tornerà in onda.

Dopo Caterina Balivo, per ben 4 anni Bianca Guaccero è stata la padrona di casa e ha intrattenuto il pubblico insieme a Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi ma ora è il momento di cambiare. Non ci sono notizie ufficiali, ma le indiscrezioni non mancano per il “dopo Detto Fatto”.





Bianca Guaccero dopo Detto Fatto “la ricompensa più grande”

La conduttrice pugliese ha sì assicurato un ritorno in tv, ma senza spoilerare molto. Nei giorni scorsi Dagospia ha per esempio lanciato un rumor sulla nuova edizione di Ballando con le stelle: “Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire”.

Sarà davvero così? O magari vedremo Bianca Guaccero in veste di attrice in una nuova fiction? Staremo a vedere, ma nel frattempo anche se la chiusura di Detto Fatto è cosa nota da tempo, la presentatrice pugliese è ancora sommersa dall’affetto e dall’amore dei tanti fan della trasmissione di Rai 2. E ha voluto ringraziarli pubblicamente postando tra le Storie i tanti messaggi ricevuti.

“Quanti messaggi belli mi state scrivendo…migliaia e migliaia! Continuate ad esprimere amore per noi e per Detto Fatto”, ha scritto Bianca Guaccero, che è evidentemente entrata nei cuori del pubblico che ancora non si fa una ragione di questa cancellazione. “Questa è la ricompensa più grande e vera! GRAZIE!”, ha aggiunto lei, ovviamente felice per tanta stima e amore.

