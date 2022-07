Bianca Guaccero, ritorno in tv ormai ad un passo. Non stiamo parlando solamente di semplici indiscrezioni sulla conduttrice, ma di dichiarazioni ufficiali da parte della diretta interessata. Una novità pazzesca potrebbe arrivare davvero a brevissimo per la gioia incredibile del pubblico, che non aspettava altro. Il suo addio a Detto Fatto ha creato molta tristezza nei suoi telespettatori, ma la decisione è stata presa in maniera ponderata e su questo non si tornerà sicuramente indietro.

Bianca Guaccero, ritorno in tv in vista. Intanto, nei giorni scorsi si era vociferato nuovamente di un gossip che da tempo circola su di lei. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero Bianca Guaccero ha fatto chiarezza sul presunto flirt con il cantante Fabrizio Moro. I due artisti sono legati da un rapporto di amicizia, mai andato oltre. In questo modo spegne le ipotesi e anche i desideri di tanti fan sia della conduttrice che dell’artista romano: “Siamo solo amici, lo stimo tantissimo”.





Bianca Guaccero, ritorno in tv in vista? Le sue parole

Bianca Guaccero, ritorno in tv sempre più prossimo. Almeno stando a quanto avrebbe fatto intuire in alcune sue affermazioni social. Attraverso alcune stories, postate sul suo profilo Instagram ufficiale, la presentatrice si è lasciata scappare qualcosina in più. Ed è bastato poco per infiammare i suoi follower, che vogliono già sapere di più. Non si è sbilanciata al 100%, ma la sua assenza dal piccolo schermo dovrebbe durare pochissimo. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato sul social.

Queste le parole di Bianca Guaccero: “Oggi sono troppo felice perché ho incontrato una persona meravigliosa, in quest’ultimo periodo sto incontrando delle persone stupende. Spero prestissimo di aggiornarvi sui nuovi progetti perché ci sarà veramente da divertirsi”. Quindi, non è scesa ancora nei dettagli ma in serbo ci sarebbe qualcosa di davvero importante e che farà divertire il pubblico. Non resta che aspettare i prossimi giorni o al più tardi le prossime settimane per avere maggiore chiarezza.

Rai2 cambierà i piani per quanto riguarda la fascia pomeridiana priva di “Detto Fatto”. Al posto di Bianca Guaccero arriverà Milo Infante con “Ore 14”. Poi spazio a Pierluigi Diaco. Il conduttore e giornalista guiderà un nuovo talk show generazionale “Bella Ma”. Il programma sarà trasmesso dalle 15 alle 17, proprio la fascia che per tanti anni è stata occupata da Bianca Guaccero.

“Al posto di Bianca Guaccero”. Nome pesante e amato dal pubblico: la Rai ha deciso