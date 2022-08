Bianca Guaccero, questa sì che è una bella novità: annuncio a sorpresa in vacanza

Bianca Guaccero si gode ancora le vacanze e qualche altro giorno di relax. L’attrice e conduttrice ha terminato la sua avventura al timone di Detto Fatto, il programma dei tutorial che andava in onda su Rai2. Ci ha pensato la padrona di casa a darne l’annuncio ufficiale con parole commosse e sincere: “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”.

In occasione dell’ultima puntata del programma è intervenuta anche Caterina Balivo che ha condotto prima di Bianca Guaccero: “Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa”, ha dichiarato Balivo tramite un videomessaggio. “Ne ricordo ancora la nascita, con chat notturne e lavoro a tutte le ore. E tu, Bianca, hai fatto benissimo, perfetta padrona di casa. Tutte le persone che sono lì sono persone davvero carine. Siamo state fortunate a conoscere persone stupende. Ma ora è tempo di salutarli e chissà, magari di ricontrarli”.





Bianca Guaccero ritorno in tv: “Presto mi rivedrete”

Ora per Bianca Guaccero è tempo di riprendere in mano la sua vita professionale dopo aver dedicato il giusto tempo a sé stessa e alla propria famiglia. Ha trascorso le vacanze dapprima in Puglia e poi è partita alla volta del Trentino con la figlia Alice. “Alla fine ho portato anche te nei posti che più amo al mondo. Trentino Alto Adige”, si legge in una didascalia a corredo di una foto che la ritrae assieme alla figlia Alice, nata dalla relazione con l’ex marito Dario Acocella. La Guaccero, comunque, è molto attiva sui social. Nelle scorse ore, per esempio, ha stupito tutti con un nuovo look: capelli raccolti e frangia.

Sempre sui social Bianca Guaccero ha lanciato un indizio ai suoi tantissimi follower. “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!”: la conduttrice ha parlato così sul suo ritorno sul piccolo schermo. La sua trasmissione, Detto Fatto in onda su Rai 2, non sarà trasmessa a settembre, ma stando alle sue parole, Bianca Guaccero tornerà comunque in tv. Anche se non si sa ancora dove e quando. La presentatrice tv non si è sbilanciata più di tanto e non ha fornito maggiori dettagli.

Dunque non si sa se tornerà con un nuovo programma nelle vesti di conduttrice oppure come attrice in una fiction. Nei mesi scorsi si è parlato di un presunto flirt tra Bianca Guaccero e il cantante Fabrizio Moro. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero l’attrice e conduttrice ha fatto chiarezza: “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Quelle che avevo fatto in passato erano solo delle battute. Sono single, ma non zitella e non mi sono ancora inacidita”.

“Pronta a ricominciare”. Bianca Guaccero, grande novità nella sua vita dopo l’uscita dalla tv