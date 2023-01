“Chi vince il Festival”. Sanremo 2023, Fiorello se lo è lasciato sfuggire: scoppia la bomba

Sanremo 2023, la previsione di Fiorello. Lo showman siciliano ha detto la sua in vista dello start del Festivl che omaggia la musica italiana sul gettonatissimo palcoscenico dell’Ariston di Sanremo. Un appuntamento attesissimo di cui Fiorello ha voluto anticipare qualcosa sulle colonne del Messaggero durante una lunga intervista.

La previsione di Fiorello su Sanremo 2023. Lo showman siciliano sembra avere le idee molto chiare e le avrebbe rivelate nel corso di una lunga intervista per Il Messaggero. Senza troppi giri di parole l’amico fidato di Amadeus ha proferito i nomi dei musicisti che potrebbero conquistrare il primo posto sul podio dell’Ariston: “Giorgia. O uno fra Ultimo e Mengoni. Ma a Sanremo può succedere di tutto”.

Dettagli resi anche sulle co-conduttrici, prima tra tutte Chiara Ferragni che secondo le parole di Fiorello sembra essere pronta a “un monologo sul tema della lotta alle violenze contro le donne, non penso che ballerà o canterà. Lei e Fedez si spendono molto in beneficenza, anche se poi in Italia come ti muovi sbagli: se la fai, non lo devi dire; se la fai e non lo dici, sbagli perché non dai l’esempio…”. E altro nome che sembra incuriosire Fiorello anche quello di Francesca Fagnani: “È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”. (“Eri un grande, ti devo tanto”. Fiorello in lutto, tutto il suo dolore in diretta).

Come non dire qualcosa anche a proposito della volontà di Amadeus nel rivolerlo accanto a sè davanti alla platea sanremese? “Da Sanremo mi ha appena mandato un selfie con Gianni Morandi: Ciuri, aspettiamo proprio te!” eppure Fiorello per quest’anno sembra voler accantonare la possibilità di esserci: “Non se ne parla, ho il mio show. Se si va lì bisogna dare il massimo e io non ho tempo né la forza di preparare niente” posto che potrebbe comunque avvenire un collegamento: “Qualcosa faremo. Intanto per Viva Rai2! ci sarà il nostro Gabriele Vagnato”.

Non solo grandi presenze sul palcoscenico di Sanremo 2023, ma anche grandi assenze come quella che riguarda il maestro Beppe Vessicchio. Stando a quanto appreso negli scorsi giorni, il maestro non dirigerà nessuno degli artisti in gara. È stato lui stesso a rivelarlo nel corso di un’intervista a La Stampa: “Quest’anno poso la bacchetta – ha dichiarato il maestro – Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Ho deciso di fare un podcast”.