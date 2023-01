A Sanremo 2023 il direttore artistico Amadeus avrebbe convinto un grande e storico artista ad accettare il suo invito. E dunque dovremmo vederlo salire sul palco dell’Ariston alla bellezza di 83 anni. Un vero e proprio colpo di scena, infatti il suo nome finora non era praticamente mai circolato ma adesso è stata l’agenzia di stampa giornalistica Ansa a comunicare in anteprima questo nome inaspettato. Manca la conferma ufficiale della Rai, ma ormai saremmo vicinissimi a questo importante accordo.

Sono anche emersi i primi dettagli su questo artista, che dovrebbe essere protagonista a Sanremo 2023 di Amadeus in una delle cinque serate della kermesse musicale più famosa in Italia. Possiamo già anticiparvi che non è solamente apprezzato e amato nel nostro territorio, ma anche all’estero. L’Ansa ha infatti ricordato che il diretto interessato dalla notizia ha ottenuto un successo straordinario in Brasile. Si tratterà di un omaggio riservato ad uno straordinario protagonista della musica.

Sanremo 2023, Amadeus punta su un grande ospite di 83 anni

Quindi, stando alle prime anticipazioni, questo ospite di Sanremo 2023 sarà annunciato da Amadeus nella serata di giovedì 9 febbraio. La sua performance musicale avverrebbe dunque nella terza serata del Festival, mentre l’Ansa ha ricordato che nel primo appuntamento di martedì 7 avremo la reunion dei Pooh e nella seconda di mercoledì 8 febbraio Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e chi avrà questa enorme soddisfazione ad 83 anni.

Ad avere questo onore dovrebbe essere il cantante, pianista e attore napoletano Peppino di Capri, il cui vero nome è Giuseppe Faiella. Nel corso della sua lunghissima carriera professionale, ha conquistato il Festival della Canzone Napoletana nel 1970 grazie al brano Me chiamme ammore e nel 1973 e nel 1976 ha vinto Sanremo rispettivamente con le canzoni Un grande amore e niente più e Non lo faccio più. Ma indimenticabili sono anche le sue canzoni Roberta e Champagne, amate da tutti gli italiani e non solo.

In totale è stato a Sanremo in 15 occasioni, in veste di concorrente ed ospite. Recentemente, il 16 marzo del 2022 ha preso parte con Nino D’Angelo, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio al video di auguri per festeggiare i 130 anni de Il Mattino. Nel 2019 ha pubblicato il suo cd Mr. Peppino di Capri.