Festival di Sanremo 2023, il grande assente. È già iniziato il conto alla rovescia per l’ormai imminente 73esima edizione della kermesse canora italiana che parte ufficialmente il 7 febbraio. Naturalmente assieme alla voglia di scoprire le canzoni dei big in gara ci sono state le classiche polemiche. Una ha riguardato la partecipazione di Chiara Ferragni che ha dichiarato che il suo cachet andrà in beneficenza. Selvaggia Lucarelli l’ha duramente criticata.

C’è poi il caso di Anna Oxa che ha denunciato chi sui social cerca di sfruttare il suo nome: “OXARTE INFORMA: L’Artista Anna Oxa e la società Oxarte sono dissociate da questo gruppo. Vi ricordiamo che a seguito di esposto di querela alcuni membri/attivisti sono stati rinviati a giudizio, altre utenze indagate. Ci manleviamo da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale derivante dallo sfruttamento del marchio industriale registrato Anna Oxa e dello sfruttamento dell’immagine”.

Mancherà proprio lui, il personaggio più amato

Dicevamo del grande assente. Ebbene in questo Festival di Sanremo 2023 non ci sarà il maestro Beppe Vessicchio. È una notizia che si è diffusa in queste ore e in molti ne stanno discuetendo. A quanto pare il maestro tanto apprezzato non dirigerà nessuno degli artisti in gara. È stato lui stesso a rivelarlo nel corso di un’intervista a La Stampa: quest’anno non sarà a Sanremo. Tuttavia lo stesso Beppe Vessicchio ha fatto un importante annuncio.

Beppe Vessicchio ha spiegato che condurrà un podcast nel quale intervisterà i cantanti in gara in questo Festival di Sanremo. “Quest’anno poso la bacchetta – ha dichiarato il maestro – Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Ho deciso di fare un podcast”. Ovviamente ci saranno presto altri progetti per l’amato ex protagonista di Amici.

Per quanto riguarda il Festival saranno sicuramente presenti i Maneskin che dopo il successo mondiale ottenuto tornano laddove tutto è iniziato. Saranno quattro, inoltre, le donne ad affiancare Amadeus nella conduzione. Parliamo dell’attrice Chiara Francini, della pallavolista Paola Egonu, dell’influencer Chiara Ferragni e della giornalista Francesca Fagnani. Insomma, anche voi non vedete l’ora che tutto abbia inizio?

