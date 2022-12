“Come fa beneficenza”. Selvaggia Lucarelli umilia Chiara Ferragni, retroscena pesante sui Ferragnez

Selvaggia Lucarelli, il duro attacco prende di mira i Ferragnez. La nota giornalista e giudice di Ballando si è trovata al centro di diverse polemiche a cui ha fatto fronte esprimendo liberamente il proprio punto di vista e sempre senza troppi giri di parole. Oggi la sua attenzione si è rivolta sulla coppia Chiara Ferragni e Fedez. Ecco cosa ha detto su di loro.

Selvaggia Lucarelli attacca i Ferragnez. Prende di mira proprio la nota influencer con parole mirate a commentare una delle ultime trovate dell’imprenditrice. La moglie di Fedez ha infatti deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba il cui ricavato sarà destinato per la beneficenza. Una decisione che a detta della giornalista appare un po’ ambigua. Queste le sue parole.

Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni. Tutti in attesa della replica

“Nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso (più o meno tutte cose che le regalano). E parte del ricavato va in beneficenza, senza specificare quanta parte”. Così si è espressa Selvaggia Lucarelli postando una storia su Instagram. La risposta di Chiara Ferragni? Ancora tutto sembra tacere ma molti non escludono che l’influencer possa rispondere a tono. (“Non dovevi farlo”. Chiara Ferragni, finisce tutto in pubblico. E il caos “Fedez arrabbiato”).

E nell’attesa di scoprire se Chiara Ferragni deciderà o meno di replicare alle accuse della giornalista, di recente sappiamo che Selvaggia Lucarelli si è espressa anche in merito all’eliminazione del compagno Lorenzo da Ballando. Un argomento ampiamente discusso su cui la giornalista è tornata a parlare: “Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò”.

E tutto questo, anche alla luce dell’ultima indiscrezione che sta circolando da qualche giorno sul possibile abbandono del programma da parte della Lucarelli. Il sito Lanostratv ha riportato integralmente il messaggio social dell’utente che lancerebbe tale indiscrezione: “Alla luce di quello che sta venendo fuori, non credo che Selvaggia Lucarelli voglia e possa rimanere anche nella prossima stagione di Ballando con le stelle. Tutto è diventato un trappolone per lei e non se lo merita come professionista”. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.