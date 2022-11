Selvaggia Lucarelli sempre più lontana da Ballando con le stelle. Questa la clamorosa notizia che sta circolando da tempo, ma che ora rischia davvero di concretizzarsi. C’è un indizio molto importante, emerso nelle scorse ore, che non lascerebbe spazio a dubbi né ad interpretazioni. Infatti, ha compiuto un gesto molto rilevante nelle scorse ore che il pubblico ha notato subito. E sono riapparse altre voci ancora più forti, che ora stanno diventando via via sempre più insistenti.

Dunque, Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le stelle potrebbe materializzarsi tra non molto stando ad alcune indiscrezioni. A proposito della trasmissione di Rai1, Ema Stokholma ha rivelato chi potrebbe vincere: Chi vincerà la trasmissione alla fine? Potrebbe vincere Gabriel Garko e non vorrei trovarmi contro allo spareggio con Gabriel Garko. Al podio ci vorrei arrivare, anche se sarà dura“. In tantissimi sono sicuri e lei non è di certo l’unica a dirlo che sarà Garko il vincitore di questa edizione.

Selvaggia Lucarelli verso l’addio a Ballando con le stelle? La voce

In particolare un utente ha sottolineato qualcosa di molto importante, legato a Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle. C’è stato qualcuno che ha voluto commentate ciò che sta succedendo intorno alla giurata della trasmissione di Milly Carlucci. E il giudizio espresso è stato condiviso in toto dalla donna, che ha messo mi piace al post. E questo messaggio riguardava proprio la possibilità che potesse dire addio al programma Rai. Vediamo cosa era stato scritto nello specifico.

Il sito Lanostratv ha riportato integralmente il messaggio social dell’utente: “Alla luce di quello che sta venendo fuori, non credo che Selvaggia Lucarelli voglia e possa rimanere anche nella prossima stagione di Ballando con le stelle. Tutto è diventato un trappolone per lei e non se lo merita come professionista”. Lei ha messo mi piace e infatti il rischio che possa andarsene è altissimo, dopo critiche pesantissime ricevute da Alberto Matano, da Sara Di Vaira e anche dall’altro collega Guillermo Mariotto.

Quindi, l’addio di Selvaggia non avverrebbe ovviamente in questa edizione di Ballando con le stelle, che sta quasi per volgere al termine. Ma una sua riconferma nella prossima sarebbe tutta in discussione. Non resta che aspettare ulteriori sue dichiarazioni ufficiali, che facciano definitiva chiarezza.