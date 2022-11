Sta per succedere qualcosa di grosso a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli è sul piede di guerra dopo l’eliminazione del suo Lorenzo, che sin dall’annuncio della sua partecipazione, ha creato solo malumori. Lui, ragazzo simpatico e gentile, ha dato il meglio al programma, tuttavia sembra che sia stato danneggiato solo per dare rogne alla compagna-giudice. Una cosa che di certo qualcuno si sarebbe potuto aspettare. Insomma, l’accusa delle Lucarelli è chiara: Biagiarelli è stato usato contro di lei (e forse ci sono anche riusciti, a sentire la sua campana).

Ora però la giornalista è pronta a un duro confronto con i colleghi. Ricorderete infetti che durante l’ultima puntata, proprio Selvaggia aveva detto a Mariotto: “Capisco il giochino che fate di massacrarlo ogni volta, però mi pare eccessivo“. A conferma delle parole della Lucarelli è arrivata anche la ballerina di Lorenzo, Anastasia Kuzmina, che ha fatto capire che lo chef non sia stato trattato come tutti gli altri concorrenti. Poco dopo Selvaggia Lucarelli scriverà sui social: “Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò”.

Leggi anche: “Ecco chi vince il programma”. Ballando con le Stelle, è proprio lei a confessarlo: “Sono sicura”





Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli è sul piede di guerra

Poi ancora: “E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara! Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello“. Insomma, tutto pronto per il famoso ripescaggio del 17 dicembre. E la domanda sorge spontanea: cosa capiterà il 18, se Lorenzo non verrà ripescato?

Anastasia Kuzmina a riguardo ha detto: “Ovviamente non sto benissimo perché questo è quasi come un fallimento. C’è da dire che non potevamo combattere contro tutto l’odio che c’era su Lori. Diciamo che lo volevano fuori e alla fine l’hanno fatto fuori. Anche lui è abbastanza giù di morale. Quando abbiamo parlato mi ha detto che abbiamo fatto lo sbaglio di considerarlo come un concorrente normale”.

E ancora: “Noi pensavamo che bastasse portare delle buone esibizioni. Certo, potremmo essere anche ripescati. Però c’è il fenomeno Pasquale La Rocca, so che Luisella ha fatto faccette schifate quando ballavamo. Quindi non parlerò adesso di lei. Però Pasquale è davvero oro. Sono sicura che loro faranno uno spettacolo bellissimo. Io e Lorenzo ce la metteremo tutta”.

Leggi anche: “Lo dico pubblicamente”. Ballando, da Selvaggia Lucarelli rivelazione su una donna del cast