“Ecco chi vince il programma”. Ballando con le Stelle, è proprio lei a confessarlo: “Sono sicura”

Chi vincerà Ballando con le Stelle? Per Ema Stokholma non ci sono molti dubbi a riguardo. In queste settimane tra l’altro, non si fa che parlare che di lei e del suo compagno: il ballerino Angelo Madonia. I due, che hanno iniziato a ballare insieme proprio nel programma di Milly Carlucci, hanno provato un’attrazione troppo forte che alla fine è sfociata in altro. “Alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi non ho tanta paura del futuro, ha le chiavi di casa”.

Racconta Ema: “È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse. Inizialmente gli chiedevo di trattenerci un po’ visto che non sapevamo cosa stesse accadendo tra noi… Lui l’ha presa seriamente e quando io ho iniziato ad espormi lui continuava a tenersi. È un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri”.

Leggi anche: “Lo dico pubblicamente”. Ballando, da Selvaggia Lucarelli rivelazione su una donna del cast





Chi vincerà Ballando con le Stelle?

E ancora: “Sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà. Lo tratto malissimo, lo blocco sul telefono ogni due giorni, poi però dopo tre minuti lo sblocco. Qui ti presentano il maestro e dopo tre minuti ci balli insieme, non c’è un normale percorso di vita”.

Poi dice: “Io sono una persona poco ‘tattile’, anche con la mia migliore amica non ci abbracciamo mai. Avevo tanti muri, lui è stato bravo ad abbatterli. Ho imparato a fidarmi di uno sconosciuto. Di un maschio soprattutto! In tanti mi hanno fatto i complimenti in particolare per una esibizione sulla quale io gli avevo detto e ridetto che la coreografia non andava bene. Poi ho passato tre giorni a chiedergli scusa”.

E sul programma Ema è sicura: “Chi vincerà la trasmissione alla fine? Potrebbe vincere Gabriel Garko e non vorrei trovarmi contro allo spareggio con Gabriel Garko. Al podio ci vorrei arrivare, anche se sarà dura“. In tantissimi sono sicuri e lei non è di certo l’unica a dirlo che sarà Garko il vincitore di questa edizione del programma di Milly Carlucci. Sarebbe un grande schiaffo morale per sé stesso dopo il brutto infortunio.

Leggi anche: “Due nuovi concorrenti”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci tenta la coppia