Ballando con le stelle, colpo di scena. Ottava puntata movimentata tra tensioni in giuria ed esibizioni emozionanti. Milly Carlucci ha ben pensato di sorprendere il pubblico con una sorpresa che pare essere riuscita. Per una notte le stelle della serata sono stati proprio loro: coppia super vip che ha decisamente fatto sognare e divertire.

Marcell Jacobs e la moglie Nicole a Ballando con le stelle da Milly Carlucci. Ottava puntata ricca di colpi di scena soprattutto quando ad esibirsi è stata la coppia di coniugi super affiatati e innamorati. Un feeling che trasudava durante il momento di ballo che è stato commentato da Selvaggia Lucarelli con parole di apprezzamento: “Devi sapere che tra un centinaio d’anni, quando lascerai lo sport, Milly ti farà non sai quante telefonate per chiederti di partecipare come concorrente”.

Marcel Jacobs e la moglie Nicole a Ballando: la coppia conquista la giuria poi l’annuncio

Dopo le parole della giurata, il campione olimpico ha risposto: “Appena mi ritiro, ok”. Colpo di scena dunque sul palcoscenico di Ballando che già si prepara all’edizione del 2023 con il velocista e sua moglie (modella e influencer) come concorrenti. La coppia, seppur ancora simbolicamente, avrebbe detto ‘si’ alla partecipazione. “Marcell e Nicole faranno quindi una delle prossime edizioni” ha commentato Paolo Belli. E per la coppia Marcell Jacobs e Nicole Daza ben 47 punti totalizzati, con i 9 di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, e i 10 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. (“Il super conduttore in pista”. Milly Carlucci, l’annuncio top prima di Ballando con le stelle).

“Nel mio sport il 10 è un voto un po’ lento, 9 o 9 e mezzo sono migliori”, ha ironizzato Marcell Jacobs. I due si conoscono da tre anni e le nozze sono giunte lo scorso settembre. Il campione olimpico di Tokyo 2021, è papà di tre figli, gli ultimi due Anthony e Megan frutto dell’amore con Nicole Daza, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Mentre sul campione è facile reperire notizie, non può dirsi ugualmente della moglie Nicole Daza.

Di certo la nota influencer era dipendente all’Outlet di Serravalle e ha anche una sorella a cui è legatissima, il suo nome è Francesca, che l’ha resa zia di due nipotini. Nicole segue il marito ovunque da sempre e infatti di recente ha deciso di trasferirsi nella Capitale proprio per restare al suo fianco, come ha sempre sottolineato di voler continuare a fare per il resto della sua vita.