Notizia sorprendente di Milly Carlucci su Ballando con le stelle. Nella serata di sabato 26 novembre sarà trasmessa la prima semifinale del programma, che però inizierà più tardi rispetto all’orario originario. Su Rai1 è in programma infatti la gara di calcio, valevole per i Mondiali, tra Argentina e Messico. Quindi, bisognerà attendere le 22 circa per rivedere all’opera i protagonisti della trasmissione. Ma ne varrà la pena, visto che ci sarà anche un personaggio della tv molto atteso in studio.

Milly Carlucci ha riferito tutto su Ballando con le stelle in occasione di un suo intervento nell’ultima puntata de La vita in diretta di Alberto Matano. Nelle scorse ore ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, che ha sferrato delle critiche: “Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza. Detto ciò, la risposta è: talvolta sì, talvolta no e quando ciò non è avvenuto l’ho sempre detto a loro con estrema franchezza. Ho avuto confronti e anche discussioni. Per me non è mai l’episodio in sé il problema perché non penso che Milly o gli autori possano avere il controllo su tutto, le cose capitano. È talvolta il loro modo di (non) riparare che mi ferisce”.

Milly Carlucci, sorpresa a Ballando con le stelle: arriva Bruno Vespa

La conduttrice Rai Milly Carlucci ha presentato la prima semifinale di Ballando con le stelle, dicendo davanti ad Alberto Matano: “Il tuo tesoretto (in riferimento a ciò che fa il presentatore de La vita in diretta n.d.r.) sarà molto importante perché siamo giunti alla prima semifinale. Inizieremo a capire da chi sarà formato il gruppetto di concorrenti che poi accederà alla seconda semifinale”. Si sapeva inoltre che ci sarà il campione sportivo Marcell Jacobs con la moglie Nicole Daza, ma ora ecco la grande sorpresa.

Stando a quanto rivelato dalla Carlucci, in veste di ballerino per una notte ci sarà un altro vip molto importante, oltre a Marcell Jacobs. Stiamo parlando del giornalista e conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa. Una notizia che non era assolutamente circolata nelle ore precedenti l’annuncio della presentatrice Rai, che ha scelto il programma del collega Matano per informare tutti gli italiani. E ora non resta altro che aspettare la puntata delle prossime ore per ammirarlo in pista.

Bruno Vespa, 78 anni, conduce Porta a Porta dal 1996, mentre recentemente ha anche condotto Stregati dalla luna nel 2019, A riveder le stelle nel 2020 e la Prima della Scala – Macbeth l’anno scorso. Per quanto riguarda la vita privata, è unito in matrimonio dal 1975 con Augusta Iannini e ha due figli: Federico ed Alessandro.