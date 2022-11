A Ballando con le Stelle è nata una coppia. Proprio così, tra i concorrenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci è finalmente sbocciato l’amore. Parliamo naturalmente di Ema Stokholma e Angelo Madonia. Per settimane in tanti ci hanno sperato e ora finalmente è capitato davvero. I due infatti hanno confermato la loro relazione su Instagram e poi anche in diretta di fronte a Milly Carlucci. Ma cosa è successo in pratica?

La ballerina e il suo maestro hanno fatto sapere che i loro sentimenti sono fortissimi e che la loro relazione è più seria che mai. Insomma, no quegli amori che nascono sui set e alla fine del programma ognuno a casa propria. No, Ema ha confidato che il ballerino siciliano è già entrato in possesso delle chiavi della sua abitazione. Quindi si tratta proprio di una coppia di fatto. La Stokholma, nata e cresciuta in Francia, si è fatta conoscere nel bel Paese, grazie alla moda.

Single da sempre, almeno pubblicamente, ha sempre vissuto a Roma, ma ora è proprio grazie a Ballando con le Stelle che le cose sono cambiate per sempre. E spuntano delle foto tra i due: eccoli che cucinano, che giocano col cane e si baciano con trasporto. Tutte immagini naturalmente trasmesse da Milly Carlucci in diretta nazionale.

Fan felici e soddisfatti, soprattutto Rossella Erra che si è proposta come testimone di nozze, qualora ne scatterà uno. Naturalmente il commentatore a bordo campo sarà Alberto Matano, nel caso, fanno sapere. Il conduttore de La vita in diretta però ha detto che non ci pensa per niente a fare una cosa del genere, ma è stato contento della relazione di Ema e Angelo a Ballando.

Una serata tuttavia non facile per i due, che sono stati attaccati frontalmente da Selvaggia Lucarelli. È stato propio Madonia a dover difendere il suo lavoro e quello della Stokholma dalle critiche della giudice. A Selvaggia non è piaciuto minimamente il paso doble della coppia e ha accusato i colleghi di votare Ema Stokholma più per simpatia che per bravura. Alla fine però hanno avuto la meglio i ballerini.

