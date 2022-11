“Stop per La vita in diretta”. Alberto Matano, il triste annuncio in diretta: pubblico incredulo

Brutta notizia per i fan di Alberto Matano e del programma La vita in diretta. C’erano già state delle avvisaglie in questi giorni, ma il pubblico non poteva certamente aspettarsi una decisione così drastica vista l’importanza della trasmissione. Ma la Rai ha optato per una scelta differente e i telespettatori dovranno farsene una ragione. Nonostante ci saranno sicuramente delle lamentele, il palinsesto è chiarissimo e non lascia spazio a nessun tipo di ripensamento. Tra l’altro, conseguenze non ci saranno solamente per lui.

Alberto Matano e La vita in diretta sono interessati da una decisione ufficiale della televisione pubblica italiana, ma non ci sono buone nuove nemmeno per Amadeus e I Soliti Ignoti nonché per Il paradiso delle signore. Un’ecatombe a tutti gli effetti, che renderà insoddisfatti tantissimi telespettatori. Il sito Blastingnews è entrato nei dettagli e ha rivelato da quando ci sarà una novità fondamentale nel palinsesto Rai, che è praticamente stravolto per una motivazione ben precisa.

Alberto Matano e La vita in diretta: stop dal 28 novembre

Prima di parlarvi di Alberto Matano e La vita in diretta, Blastingnews ha subito precisato che i seguaci della soap opera Il paradiso delle signore dovranno rinunciare alla stessa da lunedì 28 novembre al 9 dicembre, con la ripresa delle puntate fissata solamente al prossimo 12 dicembre. Ma anche il conduttore della Rai, alla fine della puntata del 25 novembre, ha voluto comunicare a tutto il pubblico una novità importante, che lo riguarderà nei prossimi giorni e che deluderà milioni d telespettatori.

Parlando de La vita in diretta, Alberto Matano ha annunciato la sospensione temporanea della sua trasmissione a causa dei Mondiali di calcio, in corso di svolgimento in Qatar, e che al momento è alla seconda giornata della fase a gironi. Ma tra poco il campionato mondiale entrerà nel vivo sempre più, con partite decisive, e quindi Rai1 trasmetterà molti incontri. Per questa ragione il suo programma è stato sacrificato e non andrà in onda dal 28 novembre. Il suo ritorno è previsto solo mercoledì 7 dicembre, alla vigilia dell’Immacolata.

Pausa confermata anche per I Soliti Ignoti di Amadeus, che già non sono andati in onda questa settimana. Anche lui sarà assente nel pre-serata di Rai1 dal 28 novembre in poi. Ricordiamo che la finale dei Mondiali di calcio è in programma il 18 dicembre a partire dalle ore 16.