Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi. A Ballando con le Stelle, nella serata della prima semifinale andata in onda ieri sabato 26 novembre, è stata ancora guerra tra la giurata e la concorrente. Nessuno ha dimenticato quando la cantante riservò un epiteto davvero poco signorile nei confronti della giornalista. Ci furono le scuse, ma qualche ruggine deve essere rimasta tra le due. Tanto che forse non c’è da stupirsi se sia andato in scena un altro violento scontro.

Anche in questa occasione Iva Zanicchi non ha convinto con la sua esibizione Selvaggia Lucarelli che però ha voluto bocciare in modo clamoroso la concorrente. La giurata ha infatti sottolineato come Iva sia arrivata fino a quel punto solo perché i suoi colleghi l’hanno premiata per la sua comicità più che per come ha ballato. L’Aquila di Ligonchio si è infatti divertita a raccontare sempre delle barzellette a luci rosse al termine dell’esibizione. E la giornalista non gliel’ha perdonata.

Selvaggia Lucarelli asfalta Iva Zanicchi

Se nel pubblico diversi spettatori si sono lamentati per le barzellette non adatte ai più piccoli di Iva Zanicchi, Selvaggia Lucarelli è stata un’autentica furia. La giurata ha definito “squallido” lo spettacolo offerto dalla concorrente fino a quel momento. Il termine ha provocato al reazione sdegnata del pubblico e pure degli altri giurati del programma di Milly Carlucci. Iva, da parte sua, è rimasta malissimo fin quasi al punto di avere le lacrime per quell’attacco.

Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose affermando che secondo lei altre coppie erano più meritevoli di approdare alla semifinale. Insomma, Iva Zanicchi non merita di essere ad un passo dalla finale. A nulla sono valse le parole della concorrente che ha spiegato come, dopo aver perso per Covid il fratello Luigi l’anno scorso, aveva deciso di regalare un po’ di sorrisi al pubblico con quelle barzellette. Una giustificazione che però non ha convinto affatto la giurata.

Dopo quell’attacco Guillermo Mariotto è voluto intervenire criticando aspramente Selvaggia Lucarelli e definendola una “scimmia che getta me**a su tutti i concorrenti”. Il giurato ha ricordato come Iva Zanicchi sia una persona di una certa età che ha un marito malato e che nonostante tutto ha ancora la voglia di divertirsi e divertire. Anche Alberto Matano e Sara Di Vaira hanno disapprovato il comportamento della Lucarelli affermando che è sempre pronta ad offendere gli altri, ma non accetta mai critiche. E la giornalista appare sempre più lontana dalla riconferma nello spettacolo, considerando anche il recente scontro con Carolyn Smith.

