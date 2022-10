Iva Zanicchi, imbarazzo nello studio televisivo di Ballando con le stelle. Esibizioni da grandi numeri quelle dei vip, pronti a conquistare la giuria anche grazie all’aiuto dei professionisti a loro fianco. Nell’ultima messa in onda del programma, Iva Zanicchi ha decisamente stupito, e questo non solo per la performance.

Iva Zanicchi racconta una barzelletta davanti alla giuria di Ballando con le stelle. Il noto volto della tv italiana sta decisamente dando il meglio sul palcoscenico del programma condotto da Milly Carlucci e nel corso dell’ultima puntata ha superato se stessa. Tutto è accaduto davanti ai giudici e poco dopo l’esibizione con il maestro Samuel Peron.

Iva Zanicchi racconta una barzelletta a Ballando: imbarazzo in studio e Milly ‘scappa’

Iva Zanicchi arriva a sorpresa e non si contiene. Era passata la mezzanotte quando l’Aquila di Ligonchio ha deciso di stupire la giuria con una barzelletta a suo dire “non molto sporca” incentrata sul dialogo tra due giovani donne venete che decidono di trasferirsi a Milano in cerca di un impiego. E fin qui tutto, nulla di imbarazzante. La barzelletta prosegue e si scopre che una delle due donne fa il mestiere “più antico del mondo” in compagnia di un “vecio” che “gli dà il pene”. (“Iva Zanicchi se ne deve andare”. La notizia choc scuote Ballando: “Ci sono motivi seri”).

Ed è qui che scappa la battuta finale, quella che mette tutti in imbarazzo, Milly Carlucci in primis: “Una specie di ca*zo, mollo”, esclama Iva fino a fare calare il gelo nello studio di Ballando. Milly Carlucci a quel punto, visibilmente imbarazzata, ha tentato di scappare dietro le quinte in cerca degli autori. E su le palette della giuria con voti non più alti del 2 e del 3. A sorpresa vengono dunque inquadrate anche la figlia e la nipote della cantante, che non hanno di certo nascosto l’imbarazzo.

Una barzelletta quella di Iva Zanicchi, che pare non essere stata troppo apprezzata neanche dagli utenti.

Come da consuetudine, ogni puntata viene commentata anche sui social per quel che riguarda momenti più unici che rari come quello con protagonista Iva Zanicchi. Gli utenti hanno aspramente commentato la ‘trovata’ della nota cantante con parole che non sono di certo andate troppo per il sottile: “Zanicchi sempre più volgare. Pessima”. E ancora: “In confronto alla Zanicchi a Ballando con le Stelle, Berlusconi è diventato improvvisamente un monaco”, si legge.