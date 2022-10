Momento difficile per Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Infatti dopo l’infortunio di Gabriel Garko, anche un’altra concorrente rischia di saltare la puntata di sabato 29 ottobre. Vale la pena andare con ordine per capire cosa è successo nelle ultime ore. Dapprima è stata la conduttrice a spiegare l’infortunio di cui è stato vittima l’attore nel corso delle prove. E lo ha fatto con un video su Instagram. “Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Gabriel Garko durante le prove purtroppo si è fatto male a un braccio in una maniera che è apparsa subito piuttosto seria. Attualmente è a Villa Stuart. Siamo tutti al suo fianco per dargli supporto. Adesso lui è nelle mani dei medici”.

Insomma un brutto infortunio al braccio rischia di mettere fuori gioco Gabriel Garko che fino ad ora è stato tra i migliori a Ballando con le stelle. Nel video si nota il viso preoccupato di Milly Carlucci mentre spiega l’infortunio. Infatti, non è da escludere l’opzione peggiore, cioè quella del ritiro, che non si augurano né la conduttrice, né il pubblico. Il profilo Instagram di Gabriel Garko tace: l’attore non ha detto nulla riguardo le sue condizioni di salute e allo stesso modo bocca cucita anche da parte della sua ballerina, Giada Lini.

Ballando con le stelle, a rischio la presenza di Iva Zanicchi

Milly Carlucci è preoccupata anche per Iva Zanicchi. Come scrive il portale davidemaggio.it, la presenza della cantante è a rischio per la puntata di sabato 29 ottobre. Come si legge sul sito si tratterebbe di motivi familiari che impedirebbero a Iva Zanicchi di essere in puntata: “La cantante potrebbe non scendere in pista. Il motivo? Niente a che vedere con il “t***a gate” della prima puntata: a mettere in bilico le performance danzerecce della Zanicchi ci sono delle questioni familiari. Il possibile stop della Zanicchi si aggiunge ai problemi di Gabriel Garko, che si è fatto male. In questo caso però la presenza nel quarto appuntamento con Ballando con le Stelle dovrebbe essere garantita”.

Infatti nelle precedenti puntata Iva Zanicchi era stata protagonista di uno scontro vivace con Selvaggia Lucarelli e l’aveva apostrofata come “t***a”. In quell’occasione la cantante era stata applaudita dal pubblico per la sua esibizione, ma la giurata le aveva rifilato “zero” come voto. Naturalmente non poteva mancare il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali. Per il momento queste scuse non sembrano essere arrivate. Anzi, la prima a mettere le mani avanti è la stessa Milly Carlucci che però è intervenuta nella faccenda prima della fine della serata.

Al Corriere della sera Iva Zanicchi ha spiegato il motivo che si cela dietro l’insulto a Selvaggia Lucarelli: “Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso certo giustificarmi. Sono stata anche sciocca perché credo di avere una certa esperienza e sussurrando all’orecchio di Samuel mi sono dimenticata che aveva l’archetto dell’audio aperto. L’unica giustificazione è che ero sicura che rimanesse tra me e lui!. Così non è stato”. Complice il microfono aperto del ballerino professionista. l’insulto rivolta da Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli è stato chiaramente udibile, sia dal pubblico in studio che dagli spettatori a casa.