Iva Zanicchi ha detto tr… a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Proprio così, sembrano non esserci molte giustificazioni o spiegazioni logiche a quello che è capitato alla prima puntata del talent show di Milly Carlucci. In diretta su Rai 1, la famosa Aquila di Ligonchio, ha usato un termine non proprio delicatissimo per commentare un brutto voto (zero), dato dalla giudice. Aveva appena finito di ballare col suo Samuel Peron, la Zanicchi e poco qualche istante si è vista rifilare proprio uno zero (per molti considerato senza senso).

C’è da dire che la Lucarelli non è nuova a questo tipo di giudizi molto duri e per certi versi molto egocentrici. Ma mai prima ad ora, qualcuno si era permesso di dire qualcosa di così pesante. Naturalmente il video è diventato virale sui social e in particolare su Twitter, dove in molti si sono lamentati della volgarità di Iva Zanicchi. E proprio come sta capitando al GF Vip 7 in questi giorni, molti utenti hanno poi chiesto la squalifica immediata della concorrente da Ballando con le Stelle.

Leggi anche: “Chiesti provvedimenti”. Caos a Ballando, la richiesta ufficiale. Per Milly Carlucci si mette male





Iva Zanicchi ha detto tr… a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Naturalmente non poteva mancare il commento diretto di Selvaggia Lucarelli, che sul suo account ha postato la clip e ha preteso delle scuse ufficiali. Per il momento queste scuse non sembrano essere arrivate. Anzi, la prima a mettere le mani avanti è la stessa Milly Carlucci che però è intervenuta nella faccenda prima della fine della serata.

Io attendo le scuse. https://t.co/FF9gbkztNM — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 8, 2022

La padrona di casa ha detto che la sua produzione sta facendo i dovuti controlli a seguito della brutta parola pronunciata da Iva Zanicchi. “In attesa di saperne di più mi scuso con il pubblico e con il giudice”, ha detto la conduttrice Rai. Non solo, tanti si sono poi rivoltati anche contro Samuel Peron, che ha riso a crepapelle davanti all’uscita infelice di Iva Zanicchi (anche se in realtà la parola sembrava sussurrata a malapena, se non solo mimata con la bocca).

Ma non è bastato, perché secondo molti il ballerino ha sentito e ha comunque riso. La Lucarelli poi ha spiegato di aver dato zero a Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle perché a suo dire l’artista non ha accennato neppure un passo e non ha dunque ballato.

Leggi anche: “È uno stro**o”. Iva Zanicchi, scivolata in diretta proprio davanti a lui. Presenti senza parole