Codacons contro Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci si prepara per la prima puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda sabato 8 ottobre su RaiUno. Attesi scontri tra la giuria ed Enrico Montesano, finito più volte nella polemica per le sue posizioni contro i vaccini anti Covid. In pista i concorrenti Rosanna Banfi, Paola Barale.

E ancora Lorenzo Biagiarelli, Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Ema Stokholma. Iva Zanicchi. La presenza di Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti con Selvaggia Lucarelli, con la quale è fidanzato, in giuria, regalerà momenti imperdibili e ovviamente la sua presenza nel cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci ha già sollevato un polverone. Biagiarelli, membro del cast fisso di È sempre mezzogiorno dall’8 ottobre sarà concorrente di Ballando con le Stelle e a questo proposito il Codacons ha sollevato il caso contro Selvaggia Lucarelli.

Codacons contro Selvaggia Lucarelli e il fidanzato a Ballando con le stelle

A rendere particolarmente polemica è infatti la sua partecipazione nel programma di Rai1 e la presenza in giuria della sua fidanzata Selvaggia Lucarelli. “Se dicessi di essere a Ballando per la mia indiscussa storia nel mondo dello spettacolo riderei anch’io”, ha commentato Lorenzo a Vanity Fair, spiegando anche di non risentisi del fatto di essere chiamato ”il fidanzato di”.

A poche ore dall’inizio di Ballando con le stelle, il Codacons è contro Selvaggia Lucarelli e la presenza del fidanzato nel cast della trasmissione. “Da giorni gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente ad un giudice che dovrà valutare le sue esibizioni. Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli […] ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie”.

“È evidente che la presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice possa totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni. Nel caso specifico i voti espressi dalla Lucarelli, della cui buona fede siamo pienamente convinti, potrebbero tuttavia alterare l’esito della gara e le classifiche finali, vanificando gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti. Chiediamo alla Rai di adottare provvedimenti, valutando la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti”.