Siamo ormai quasi alla vigilia dell’inizio di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci pronta a stupire ancora. E il nome dell’ospite che sarà presente nella prima puntata del programma di Rai1 è di quelli strepitosi. A darne notizia è stato il sito TvBlog, che ha annunciato in esclusiva chi ha accettato la proposta della conduttrice. Possiamo già dirvi in anticipo che il pubblico senza dubbio si commuoverà, quindi preparate i fazzoletti perché non sarà facile trattenere le lacrime nel corso del primo appuntamento.

In attesa di capire chi a Ballando con le stelle riuscirà a mostrare maggiore talento, Milly Carlucci ha deciso di osare ancora di più con un’ospite speciale e di dare il meglio di sé per consegnare ai telespettatori momenti indimenticabili. La presentatrice Rai dovrà tra l’altro battagliarsi con Tu sì que vales su Canale 5 e per affrontare a dovere questa sfida complicata ha voluto fare un’altra sorpresa. Un nome di spicco quello che salirà sul palco e che incanterà sicuramente milioni di persone, pronte a tributarle un applauso caloroso anche da casa.

Leggi anche: “Con un ballerino gay”. Ballando con le stelle 2022, coppia di bellissimi sul palco di Milly





Ballando con le stelle, Milly Carlucci con un’ospite top: la vedova di Frizzi

In particolare, per il debutto di Ballando con le stelle Milly Carlucci aveva ancora in serbo un’ospite importante. In particolare, aveva bisogno della cosiddetta ballerina per una notte che indubbiamente è sempre apprezzata dal pubblico. E il nome scelto dalla conduttrice televisiva non poteva che essere di alto profilo. Ma, come detto in apertura di articolo, ovviamente ci sarà anche da piangere visto che sarà ricordata una persona che è stata e resterà per sempre nel cuore degli italiani per la sua incredibile professionalità.

Stando a quanto scritto da TvBlog, sabato 8 ottobre vedremo protagonista Carlotta Mantovan, la vedova del compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi. Alcuni mesi fa si è saputo che l’ex modella ha deciso di lasciare l’Italia per cercare serenità fuori dai confini nazionali. Ma ora ha fatto una sorta di eccezione e ha detto sì all’invito di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, che l’ha designata come ballerina per una notte. Non mancherà l’occasione per omaggiare Frizzi, morto il 26 marzo di quattro anni fa.

Carlotta Mantovan, classe 1982, è giornalista e conduttrice televisiva. Aveva conosciuto e iniziato poi una relazione con Frizzi nel 2002, durante Miss Italia. Il 3 maggio 2013 erano poi diventati genitori della piccola Stella, che oggi ha 9 anni. L’anno successivo si erano uniti in matrimonio. Poi il triste addio di Fabrizio nel 2018.