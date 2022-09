Alex Di Giorgio ha scelto un ballerino gay per Ballando con le Stelle. C’è grandissima attesa per la prima puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci che vede sfidarsi a colpi di danza tanti vip prenderà il via sabato 8 ottobre ovviamente su Rai 1. Il cast è praticamente completato, i protagonisti dovrebbero essere in tutto 13, 6 donne e 7 uomini, affiancati da altrettanti ballerini.

Sarà sicuramente della gara Iva Zanicchi, poi Paola Barale, la giornalista Luisella Costamagna, la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo Marta Flavi, l’attrice e figlia di Lino Banfi Rosanna e la speaker radiofonica Ema Stokholma. Poi spazio all’attore Gabriel Garko, il giornalista Giampiero Mughini, il cantautore Nino D’Angelo, il comico Enrico Montesano, il modello e attore Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli, ospite di “È sempre mezzogiorno” e fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Infine ci sarà il nuotatore Alex Di Giorgio.





La scelta di Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle

Proprio Alex Di Giorgio ha chiesto di poter ballare con un ballerino gay. Si tratta di Moreno Porcu, 35enne sardo di Uta, comune in provincia di Cagliari. Così al settimanale DiPiù Milly Carlucci ha spiegato la scelta del concorrente: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.

Moreno Porcu ha così annunciato la bella notizia: “…eccoci!💥io e @alex__digiorgio saremo una coppia concorrente di questa edizione di @ballandoconlestelle !! Non vediamo l’ora di entrare in pista, vivere delle forti emozioni e condividerle con tutti voi!❤️ Siete pronti a sostenerci??? Appuntamento a Sabato 8 Ottobre!”.

A fare i complimenti al ballerino sono stati in tanti, come Carolyn Smith, Anastasia Kuzmina e Lucrezia Lando. Ma anche il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, ha scritto un post su Facebook: “Complimenti per questo grande traguardo, mi auguro il primo di tanti altri, ad un giovane strepitoso talento utese. Come evidente dall’immagine, con Moreno in comune abbiamo solo il cognome, purtroppo per me. Forza Moreno!”.

